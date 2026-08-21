La primera y la segunda llamada del teatro les da igual a los niños. Ellos rompen el silencio, ríen con descontrol y hablan con los actores, incluso sentados lejos del escenario. Son, en realidad, los pequeños del ‘hoy’ ultraestimulado mundo, diferentes a quienes llegaban a ver la obra “Saltimbanquis”, décadas atrás, cuando un joven Carlos Alcántara hacía del burro bueno de la obra. En ese entonces, dirigía Piero Solari, padre de Gloria María Solari, animadora de televisión que dejó la pantalla por las tablas.

¿Qué hacer el fin de semana? Teatro para niños “Saltimbanquis” se presenta los sábados y domingos del 15 de agosto al 27 de septiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Las entradas están disponibles en Teleticket.

La actriz y productora teatral retoma el legado de su padre con una nueva versión del musical infantil. En su origen, parte del clásico cuento “Los músicos de Bremen”, de los lingüistas alemanes Jacob y Wilhelm Grimm (o ‘hermanos Grimm’), y toma como referencia “Saltimbanquis”, adaptación italiana del letrista Sergio Bardotti con música del compositor Luis Enríquez Bacalov.

“Yo compuse las canciones de mi adaptación, en la que participan mis alumnos de 6 a 15 años”, dice Solari a El Comercio. Así “Saltimbanquis” regresa a Lima tras temporadas anteriores en 2012 y 2018, pero con una nueva versión que mira hacia otro tiempo. Una era donde la infancia convive con TikTok, YouTube y una exposición digital que, para Solari, puede hacer que los niños crezcan demasiado rápido.

Gloria María Solari es actriz, productora de teatro infantil, directora del Centro Cultural Juan Parra del Riego y embajadora de la ONG forestal Arbio. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REAÑO MESONES)

“Me llama mucho que sea una obra clásica, con una participación infantil en escena muy limpia, inocente, sana. Es importante, en este momento, mostrar a la niñez en escenario siendo sanos y libres”, dice Solari.

Pocos saben que la actriz Zelma Gálvez, de 66 años y recurrente en programas humorísticos de público adulto, goza de los aplausos del público infantil mil veces más estridentes allí, sobre un escenario donde está vestida de gallina. En “Saltimbanquis”, comparte elenco con Piero Rodríguez, quien interpreta al burro; Marco Andrés Peña, como el perro; Gloria María Solari, como la gatita; y Oriana Cicconi, como la villana Doña Rabieta. Desde el humor y la fantasía, la didáctica del libreto busca atrapar a los niños y enseñarles, con la historia de un grupo de animales que sufren rechazo y violencia, un mensaje sobre el respeto y la libertad.

“A los animales, hay que protegerlos, respetarlos, cuidarlos”, sostiene Solari, quien además de profesora y productora infantil, es activista animalista y embajadora de una fundación por la protección de la Amazonía. “Creo que hay que tener un montón de cuidado con lo que ven nuestros niños”, agrega.

Para esta puesta en escena, Solari compuso las 11 canciones de la obra, entre ellas “Juntos somos fuertes”, que se escucha tres veces: al inicio, durante el intermedio y al final. En paralelo, para su otro musical en temporada, “Amazonía”, la productora infantil contó con el apoyo de su hijo Franjo Antich, productor musical que trabaja con artistas jóvenes como Lucianeka y Milena Wharton.

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Competir con TikTok y YouTube

Gloria María Solari tiene álbumes musicales completos en TikTok, YouTube y Spotify, donde reúne un promedio mayor a 170 mil oyentes. Desde su perspectiva, el teatro se aísla de las plataformas digitales, pero el desafío está en convivir con ese ecosistema sin perder de vista qué contenidos llegan a los niños.

“Saltimbanquis” se presenta los sábados y domingos del 15 de agosto al 27 de septiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Las entradas están disponibles en Teleticket. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REAÑO MESONES)

Para Solari, una infancia “sana” pasa por tocar la tierra y observar la naturaleza, inventar disfraces y equivocarse sin miedo. “Me da mucha pena cuando veo niños que han estudiado conmigo en su infancia quemando etapas en la televisión u otras obras de teatro. Es muy triste, porque nadie nos regresa la etapa perdida”, dice.

“A un niño sano, le parece natural jugar en un jardín sin temor ni molestias. Entiendo que existen niños con habilidades especiales, pero hablo de su fascinación. Que los padres les hagan ver la diversidad inmensa de la naturaleza, como conocer flores, las constelaciones de estrellas o el ciclo del agua. Conectarse con el mundo. Que invente sus disfraces y que entienda que todas las propuestas siempre serán buenas. Creatividad sin miedo a equivocarse. Esa es la libertad del juego y de autoconocerse”, dice Solari.

En las plataformas digitales, las nuevas generaciones conviven a diario con contenidos que también pueden exponerlas a la presión por conseguir contratos con marcas y a la crítica de usuarios desconocidos. Solari no cuestiona propuestas infantiles como “ChikiToonz”, pero sí le preocupa el nivel de exposición al que están sometidos los más pequeños.

“Hoy en día se ve al niño muy revestido. Estoy preocupada, porque se ve mucho a los niños muy esforzados para cantar y bailar en programas juveniles y familiares. A veces, parecen tener más edad de lo que debe parecer. Y yo considero que la infancia es demasiado corta. Pero si los niños se acostumbran a ver propuestas más relacionadas al cuento para niños, naturales e inocentes, sería positivo para nuestra sociedad”, comenta.