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Resumen

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Gloria María Solari es actriz, productora de teatro infantil, directora del Centro Cultural Juan Parra del Riego y embajadora de la ONG forestal Arbio. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REAÑO MESONES)
Gloria María Solari es actriz, productora de teatro infantil, directora del Centro Cultural Juan Parra del Riego y embajadora de la ONG forestal Arbio. (Foto: EL COMERCIO/JULIO REAÑO MESONES)
Por Leslie A. Galván

La primera y la segunda llamada del teatro les da igual a los niños. Ellos rompen el silencio, ríen con descontrol y hablan con los actores, incluso sentados lejos del escenario. Son, en realidad, los pequeños del ‘hoy’ ultraestimulado mundo, diferentes a quienes llegaban a ver la obra “Saltimbanquis”, décadas atrás, cuando un joven Carlos Alcántara hacía del burro bueno de la obra. En ese entonces, dirigía Piero Solari, padre de Gloria María Solari, animadora de televisión que dejó la pantalla por las tablas.

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