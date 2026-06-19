Resumen

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La producción de "Sueña" reúne a algunos de los más destacados exponentes de las artes circenses de Rusia junto a una cuidada selección de artistas internacionales. (Foto: Difusión)
La producción de "Sueña" reúne a algunos de los más destacados exponentes de las artes circenses de Rusia junto a una cuidada selección de artistas internacionales. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Gran Circo de Rusia regresa al Perú con “Sueña”, su nueva producción para la temporada 2026. El espectáculo se presentará del 17 de julio al 16 de agosto en el Jockey – Explanada Olguín, en Santiago de Surco, y llegará a Lima con una propuesta que combina la magia del circo, música en vivo, impresionantes efectos visuales y un elenco encabezado por la élite rusa de las artes circenses.