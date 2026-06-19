El Gran Circo de Rusia regresa al Perú con “Sueña”, su nueva producción para la temporada 2026. El espectáculo se presentará del 17 de julio al 16 de agosto en el Jockey – Explanada Olguín, en Santiago de Surco, y llegará a Lima con una propuesta que combina la magia del circo, música en vivo, impresionantes efectos visuales y un elenco encabezado por la élite rusa de las artes circenses.

En su décima visita al país, la compañía rusa presenta una puesta en escena de gran formato que se aleja del modelo tradicional del circo para desarrollar una historia continua que conecta cada acto dentro de un mismo universo visual y emocional.

La trama sigue a Rose, una niña que descubre un mundo extraordinario donde los sueños parecen hacerse realidad. A través de encuentros inesperados y desafíos sorprendentes, emprenderá un viaje que la llevará a descubrir el valor de la valentía, la confianza y la perseverancia. Su historia se convierte en una invitación para recordar que aquello que parece imposible muchas veces es solo un límite impuesto por nuestra propia mente.

Mundo de ensueño

La producción reúne a algunos de los más destacados exponentes de las artes circenses de Rusia junto a una cuidada selección de artistas internacionales especializados en disciplinas de alta exigencia técnica como trapecio volante, pole aéreo, malabarismo, patinaje artístico, acrobacia aérea e impresionantes números de icarianos, considerados entre los actos más complejos del circo contemporáneo. Cada presentación ha sido diseñada para combinar precisión, riesgo y espectacularidad en un mismo escenario.

Uno de los principales atractivos de “Sueña” será la presencia de una orquesta en vivo que acompañará cada escena en perfecta sincronía con la acción. La música forma parte esencial de la narrativa y aporta intensidad, emoción y dinamismo a cada momento del espectáculo.

La producción de "Sueña" reúne a algunos de los más destacados exponentes de las artes circenses de Rusia junto a una cuidada selección de artistas internacionales. (Foto: Difusión)

Todo ello se completa con una propuesta visual de gran impacto que combina iluminación inmersiva, escenografía monumental, vestuario especialmente diseñado para la producción y una cuidada dirección artística que transporta al público a un universo donde la ilusión cobra vida.

Más que un show circense, “Sueña” es una experiencia familiar que invita al público a sumergirse en un mundo donde la emoción, la música, las acrobacias y la imaginación se unen para generar momentos de asombro y fantasía.

Regreso de una tradición

Con una puesta en escena diseñada para emocionar y sorprender, “Sueña” reafirma el prestigio que ha convertido al Gran Circo de Rusia en uno de los eventos internacionales más esperados por el público peruano. La nueva producción se perfila como una de las grandes atracciones de Fiestas Patrias y una aventura capaz de cautivar a espectadores de todas las edades.