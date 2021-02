Conforme a los criterios de Saber más

Ver correr el telón dentro de una sala teatral deberá esperar un poco más. Pero mientras resguardamos nuestra salud, felizmente tenemos las plataformas de streaming para disfrutar al máximo. En esta nota presentamos cinco diferentes piezas musicales y teatrales que se encuentran actualmente en Netflix, Amazon Prime y Disney+.

1. Hamilton

Es uno de los mayores ejemplos de adaptación frente a la pandemia. Mientras el teatro vive una de sus mayores crisis, Hamilton realizó una versión para ser vista inicialmente en el cine en octubre de este año, pero el estreno se adelantó y se trasladó a la plataforma Disney+ desde el 17 de noviembre del año pasado.

Estrenado en 2015, el musical escrito y producido por Lin-Manuel Miranda impresionó desde el primer día por su originalidad musical y sus letras. Usa el género urbano hip hop para narrar acontecimientos del siglo XVIII, específicamente 1776, año en que Alexander Hamilton llegó como inmigrante a Nueva York. La creación de este espectáculo le demoró a Miranda alrededor de 7 años y está basado en la biografía Alexander Hamilton (2004) del historiador Ron Chernow.

Hamilton no es el primer éxito de Lin-Manuel Miranda en el circuito de Broadway. En 2008, estrenó In the Heights, obra musical de la que compuso nuevamente la letra y la música. Esta fue premiada con premios Tony a la mejor banda sonora original y al mejor musical, y un premio Grammy al mejor álbum de teatro musical.

Hamilton ha ganado 11 premios Tony, un Grammy y el Pulitzer de mejor obra teatral. Tiene una duración de 2 horas 40 minutos.

2. Newsies. El musical de Broadway

Newsies es otro musical situado en la ciudad de Nueva York, pero esta vez poco antes del inicio del siglo XX. Fue exactamente en 1899 cuando se vivió una huelga organizada por niños y jóvenes vendedores de periódicos como protesta ante el abuso de dos grandes líderes del periodismo, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, quienes subieron los precios de distribución lo cual los afectaba en sus ganancias.

En Newsies –que se puede ver en Disney+– se representa la lucha y reivindicación del derecho a trabajar con dignidad. Se trata de una historia basada en hechos reales en los Estados Unidos.

En 2017, Newsies. El musical de Broadway fue filmado en vivo desde el Teatro Pantages en Hollywood, California. Fue dirigida por Jeff Calhoun y Brett Sullivan y tiene una duración de 2 horas y 13 minutos.

Años antes, en 1992, se estrenó una versión también musical para la pantalla grande realizada por The World Disney Company. En español se conoce con el nombre Mil voces o La pandilla. Lo curioso es ver un bastante joven Christian Bale de 17 años como protagonista. Esta versión cinematográfica también se encuentra en Disney+.

3. Oh, Hello on Broadway

Desprolijos, malhumorados y enamorados del atún, así son los dos ancianos que protagonizan Oh, Hello on Broadway, acto de comedia creado por Nick Kroll y John Mulaney que se llevó a escena en 2015 y llegó a tener 138 funciones en el Lyceum Theatre desde septiembre de 2016 hasta enero de 2017.

Kroll y Mulaney interpretan a un par de raros neoyorkinos del Upper West Side de Nueva York, Gil Faizon y George St. Geegland, conocidos por sus cuellos de tortuga y por su tendencia a decir “Oh, hola” al mismo tiempo. Este show nació en el programa que se transmitía en Comedy Central donde se hicieron mundialmente famosos.

Tras el anuncio de la aparición del show en Broadway el éxito estuvo asegurado. La prensa comentó que estos famosos comediantes estaban llevando sus alter ego a las tablas doradas de Broadway.

El espectáculo está en Netflix y es un buen momento para mirar este tipo de comedia; aquella creada para la televisión que se traslada al teatro y termina en el streaming. Tiene una duración de 1 hora y 42 minutos.

4. Shrek, el musical

La película Shrek, un irreverente y original cuento de hadas, éxito de Dream Works en 2001, se puso por primera vez sobre las tablas a fines de 2008. Su protagonista, Shrek, es un verde antihéroe que encarna en su personalidad el desprecio por quienes lo rodean como una manera de protegerse ante la adversidad y el rechazo que vivió durante toda su vida por su aspecto. Su violencia hacia el mundo tiene una justificación que se va reconociendo cuando interactúa con los personajes que realmente lo llegan a apreciar, como el burro y la princesa Fiona.

Como sabemos, este es un ejemplo de cuento de hadas fallido. Si la regla es que la princesa debe ser rescatada por un príncipe encantador ¿qué pasa si ella quiere quedarse con el ogro?

"Shrek, el musical" está en Netflix. Ha sido ganador de un premio Tony (Foto: DreamWorks Theatricals).

Shrek, Fiona, Lord Farquaad, el burro, Pinocho y la dragona enamorada cantan y danzan en este musical que solo puede verse por Netflix.

Shrek, el musical fue dirigido por Jason Moore y está basado en la famosa película como en el libro de William Steig Shrek!. Dirigido a un público infantil y adulto, una comedia musical que, aunque dejó de presentarse en los teatros, sigue generando sonrisas a través de la pantalla. Tiene una duración de 2 horas y 10 minutos.

5. El lago de los cisnes

El clásico ballet de Tchaikovsky (1840-1893) estrenado por primera vez en 1877 en el Teatro Bolshoi y que regresa una vez al año a las salas peruanas no se podrá ver presencialmente, pero sí en Amazon Prime. Inspirado en antiguos cuentos populares soviéticos y teutones, la trágica historia de El lago de los cisnes narra el amor imposible entre el príncipe Sigfrido y Odette, una joven reina convertida en cisne junto a toda su corte por el hechizo de Von Rothbart.

La versión de El lago de los cisnes que transmite Prime es de 2018 y congrega como reparto a la Sinfónica de Düsseldorf y la coreografía del suizo Martin Schläpfer (Altstätten, 1959), una versión ovacionada que agotó entradas y llenó teatros. La crítica comentó que la versión de Schläpfer es atemporal y atrevida, que se sacude de las versiones modernas.

La duración es 2 horas y 10 minutos.