“Hasta nuestros hijos son amigos”: Karina & Timoteo celebran 30 años con un show circense lleno de nostalgia

Al norte de la ciudad, un circo se levanta con una propuesta distinta. No hay elefantes ni domadores, pero sí recuerdos. Desde la entrada, un pequeño museo con piezas del programa “Karina y Timoteo” recibe a los asistentes. No hay cámaras ni escenografía de cartón, pero el espíritu del viejo estudio 4 de Barranco sigue ahí, reconvertido en una carpa donde los asientos rodean el escenario a la espera de “¡Cómo en la Tele!”, el nuevo espectáculo con el que Karina Rivera y Ricardo Bonilla celebran sus 30 años de trayectoria.

“Siempre quise hacer algo que mostrara cómo se hacía el programa por dentro, lo que pasaba antes de que saliéramos al aire, cómo era ese caos bonito en el set”, cuenta Bonilla, quien da vida al travieso dragón violeta. “Yo estaba un poco preocupada por cómo sería transformar una carpa en un estudio de TV, pero el resultado fue fluyendo por esa conexión entre ambos”, agrega Rivera.

En este espectáculo habrán acrobacias, malabares, aro aéreo, contorsiones, péndulo, comedia y musicales con los éxitos clásicos de Karina y Timoteo y nuevas canciones para las futuras generaciones. (Foto: Difusión)

El espectáculo mezcla lo circense con su programa televisivo. Hay acrobacias, malabares, péndulo, aro aéreo, contorsiones, juegos con el público, comedia física y canciones clásicas del programa, además de nuevos temas. Todo está sostenido por un guion que presenta el show como una transmisión en vivo, con momentos que recrean el detrás de cámaras del programa.

“Nos enfocamos en mostrar incluso qué pasaba antes de que arrancara el programa, los minutos previos. Todo empieza con un gran opening en el que aparecen camarógrafos, técnicos, payasos, asistentes. Es nuestra forma de compartir cómo era realmente ese mundo detrás del lente”, explica Bonilla.

“Karina y Timoteo” es el recordado programa de televisión infantil que se estrenó el lunes 13 de febrero de 1995 y que obtuvo un éxito enorme, logrando posicionarse como uno de los mejores espacios dirigidos al público infantil en el Perú. (Foto: Difusión)

Una amistad duradera

“Hasta nuestros hijos son amigos”, menciona Bonilla. La relación entre ambos artistas superó horarios, rutinas y cámaras. Desde 1995 compartieron escenario, decisiones difíciles y también silencios necesarios. “Nuestro gran reto fue su salida del programa, tanto lo que pasó ahí como lo que vino después. Pero entendimos que esos quiebres nos fortalecían. Buscamos no perder la amistad”, añade. “Es como una relación de pareja que busca soluciones y conversa los problemas”, completa Karina.

Detrás de cámaras, la dinámica era exigente: prepararse mentalmente para un programa de cuatro horas, repasar la pauta a detalle, investigar a los invitados. Conversar sobre los posibles imprevistos antes de salir en escena, no sin antes repetir una frase que se convirtió en su cábala: “a la una, a las dos y a la Refurinfunflay!”.

La amistad nació en el programa “Gisela en América”, donde Rivera era modelo y Bonilla coordinador de piso. desde ese momento, sus lazos solo se han fortalecido. (Foto: archivo personal)

Hoy la carpa impone otras reglas. Los guiones fluyen sin estructura rígida. El ritmo varía en cada función, incluso la duración cambia según lo que ocurra en escena. “Si en su momento la puse en aprietos con la improvisación, hoy puedo entender cada gesto de ella, y ella los movimientos que hago como Timoteo. Es nuestro momento especial, y disfrutamos la libertad de marcar nuestro propio ritmo”, dice Bonilla. “Ser madre y ahora abuela me permite entender mejor al dragoncito. Ya no es mi personaje, me muestro como soy”, agrega Rivera.

Y aunque el circo funciona como un homenaje al pasado, para ambos es también una forma de proyectarse. Bonilla quiere seguir desarrollándose como actor de teatro. Rivera, animando mientras haya un niño que escuche. “No me he planteado ser una Yola con sus logros magníficos. Yo solo hago con pasión y amor cada show, y espero que guarden siempre un hermoso recuerdo de su amiga Karina, y de Timoteo”, concluye.