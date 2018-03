"Ada y Evo": problemas en el paraíso

Una vez que el Apocalipsis arrasó con toda la vida existente sobre la Tierra, Dios decidió limpiar el desastre y volver a dar un soplo de vida. Eligió a un hombre y a una mujer para que repoblaran el mundo, pero no se percató de un detalle de suma importancia para alcanzar sus planes: los seleccionados eran gays.

Así empieza "Ada y Evo", comedia breve que actualmente se presenta en Microteatro. Por supuesto, el que la puesta en escena coincida con Semana Santa no es cosa del azar (la obra es parte de la temporada "Por la iglesia"), aunque no por ello busca enfrentarse al canon católico. Así lo afirma Jesús Oro, su director: "La obra es básicamente una forma divertida de hablar sobre la vida. No buscamos ir en contra de nada, a excepción de algunas cosas de la Biblia que nos parecen arcaicas. Por eso es que, por ejemplo, la obra se enfoca en la mujer y se pregunta por qué es ella quien debe pasar los martirios de la concepción o ser la costilla y no un ser nuevo. Hemos tomado con humor esos elementos de corte machista y les hemos dado una vuelta".

Para lograrlo, Oro (quien también es el autor de la obra) muestra a dos personajes muy distintos uno del otro. Por un lado está Ada (Anahí de Cárdenas), una mujer de armas tomar, y por el otro, el tímido e impulsivo Evo (José Dammert). Ellos son dos mejores amigos que saben que jamás podrán completar la misión de Dios y que, gracias a la inteligencia de Ada, lograrán engañarlo. "Como dije, la idea es que en la obra –y a diferencia de lo que se lee en la Biblia–, sea la mujer quien solucione los problemas", dice el director.

—Divino designio—

"Ada y Evo" plantea dos temas que valen la pena ser discutidos. El primero es por qué Dios querría repoblar la Tierra. En este caso, Oro plantea que la divinidad ansía construir un mundo en el que sus palabras no sean tergiversadas. Por eso lo escucharemos reclamar que Él jamás dijo que mataran en su nombre, y que lo único que quería era que nos amemos los unos a los otros.

El segundo punto tiene que ver con la falibilidad de Dios. Sobre ello, Oro adelanta: "Es que Él no se ha equivocado y sabe muy bien que Ada y Evo son gays". ¿Será que todo es una prueba?

Más información

Lugar: Microteatro. Dirección: Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco. Varios horarios: de jueves a sábado, desde las 11:15 p.m. Entradas: en boletería.