Alberto Servat: "La formación cultural tiene que comenzar de chico"

La creciente oferta cultural en el Perú, sobre todo en Lima, puede generar un espejismo. Por ello, es indispensable sortear la confusión y tener claro que las actividades artísticas siguen siendo consumidas por un pequeño grupo en el país. Urge cambiar esta realidad, y de ello es consciente Alberto Servat, gerente cultural del Icpna (Instituto Cultural Peruano Norteamericano), quien antes ejerció el periodismo en El Comercio.

El Icpna fue fundado el 2 de junio de 1938. Es decir, hace 80 años. Por este aniversario, conversamos con Servat sobre el lugar y la relevancia de un centro cultural en la sociedad, sus tareas pendientes, su dinámica con la actualidad y su proyección.

— Vivimos una época de memes y redes sociales, con un público estimulado por múltiples ventanas. ¿Cómo capturar la atención de los jóvenes?

El gran problema que atraviesan las sociedades en vías de desarrollo es que, al no haber una fuerte política de educación, difícilmente sus nuevas generaciones consumirán cultura. Y la cultura también se puede consumir a través del 'streaming' y de Internet. El problema es cuando tenemos una sociedad embrutecida por un tipo de música, humor o televisión.



— Tiene que haber variedad cultural.

Y el ser humano tiene que elegir en ella. La formación tiene que comenzar de chico. Si no te gusta una expresión, está bien, pero debes tomar en cuenta esa opción y saber que existe.



— Hacia esa tarea se aboca un centro cultural.

El Icpna, que además de tener una gran actividad en su teatro y galería de arte, cuenta con 80 mil alumnos a los que no solo se les enseña inglés, ya que también les llevamos cultura. Por ello, contamos con una sección de actividades estudiantiles en la que hemos creado un puente entre el programa cultural y los alumnos.



— En ese diálogo con la audiencia, ¿cuán indispensable es el periodismo en tus funciones actuales?

Ha sido importantísimo. No creo que hubiera podido quedarme en esta posición sin haber sido parte de la escena cultural de alguna manera. A través del periodismo, uno no solo desarrolla el gusto por una diversa oferta cultural, sino que también conoce las problemáticas del medio: sabes a qué te enfrentas y qué está pasando en tu país. Además, eres crítico. El periodismo difícilmente te cierra las puertas; al contrario, te las abre. Una de las cosas que hicimos en El Comercio fue justamente tratar de cubrir todas las manifestaciones que se daban en nuestra sociedad.



— Eres gerente cultural del Icpna desde el 2017. En este tiempo, ¿cuáles son los aprendizajes que más valoras?

Que las cosas no son tan fáciles como cuando uno las piensa como periodista. Felizmente, he llegado a un centro cultural que está muy bien organizado. El Icpna cumple 80 años en el 2018, y no los cumple en vano. Tiene un gran reconocimiento en la sociedad y cuenta con un equipo de profesionales que me ha permitido desenvolverme y tratar de poner mi impronta. Me interesa captar a los nuevos artistas, descubrir vanguardias y ver hacia dónde está caminando el artista peruano.



— ¿Y hacia dónde se proyecta el Icpna?

Tenemos dos áreas fuertes: artes visuales y artes escénicas. En el primer rubro, el Icpna ha ganado un prestigio a la hora de ensamblar grandes retrospectivas, homenajes y exposiciones colectivas. Eso es algo que no se puede dejar de hacer: también hay que mirar hacia atrás para que el arte siga caminando. Pero, además, tenemos mucho interés en involucrar el arte contemporáneo. Y queremos participar en la escena nacional. Para eso tenemos galerías en provincias destinadas a los artistas locales. Eso es muy importante. Trataremos de hacer un intercambio entre provincias para crear una red en la que los artistas pueden dialogar y se integren a un todo para que cada uno no solamente brille en su propio espacio.



— ¿Extrañas el periodismo? ¿O nunca se deja de ser periodista?

Creo que uno nunca deja de serlo. Siempre estoy atento a las noticias y trato de ver cómo la obra de teatro o la muestra que estamos preparando la va a entender el público desde afuera. Pienso en qué voy a comunicar. Imagino titulares y cómo cubriría la información. Ese es el reto que tengo todos los días.



