Aldo Miyashiro sobre amenazas: "Donde hay mucho dinero siempre hay problemas"

Hombre de saco y corbata durante el día. Hincha descontrolado al ocultarse el sol. Parco. Indescifrable. Mortal. Las penas personales laceraban el alma de Misterio y su rostro, que parecía pedir auxilio, era prueba de ello. Solo en la barra y vestido con la camiseta de la 'U', su infelicidad no lo dejaba tranquilo. Los 90 minutos siempre quedaron cortos. La solución: vivir de y para el ala extremista de la barra crema. Víctima de sus andanzas, la muerte tocó su puerta sin aviso.

Ese fue Misterio, bravo de la tribuna Norte. Inspirado en la vandálica vida de Percy Rodríguez Marchand –el Misterio de la vida real–, el dramaturgo Aldo Miyashiro creó un mundo de violencia, en el que perfiló a uno de los personajes más viles de la historia del teatro nacional. La crudeza de un hombre dominado por su instinto tanático y una realidad que se descascaraba frente a sus ojos fueron la combinación exacta para hacer de "Un misterio, una pasión" (2003) una pieza de referencia en la dramaturgia peruana que este año cumple 15 años.

Como sucede en pocos casos, la historia pasó de las tablas a la pantalla chica. El nombre se redujo a "Misterio", pero el éxito fue mayor. Y con ello llegaron las críticas.

—Entonces se discutía si la serie hacía apología de la violencia. A 15 años de su estreno, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Recuerdo que esa discusión se dio antes de que se emitiera, pero nosotros ya habíamos pasado por el teatro y sabíamos lo que habíamos construido. Si uno revisa la obra con mediana tranquilidad, se va a dar cuenta de que es sobre un muchacho que no tiene oportunidades en la vida, a quien le es muy difícil progresar y que después se convierte en una espiral de violencia innecesaria que termina con su propia muerte. "Misterio" se ha convertido en una obra de referencia, incluso hay tesis sobre ella, porque también habla de otras cosas: no se trata solo de una barra brava ni de los hinchas de la 'U', sino también del racismo, la discriminación y un chico que por propios errores y malas decisiones termina suicidándose. El texto es clarísimo. Solo hay que saber leer.

—Diera la impresión de que, finalmente, el sueño de Misterio se cumplió: la barra de la 'U' pugna por ser la más brava del país. El caso emblemático es el de Walter Oyarce.

En uno de los primeros monólogos de Misterio se le escucha decir que quiere formar una barra grande que represente la historia del club. El tema es que en el camino él empieza a perseguir objetivos equivocados. Pero, finalmente, es un personaje de ficción. Ahora bien, en la vida real, es lamentable a lo que se ha llegado. El fútbol debería buscar la unión como la que generó la selección al participar en el Mundial. Hay que evitar la violencia porque eso causa que la gente no vaya a la cancha.

—Violencia que se ve reflejada en la reciente amenaza que recibiste.

Hemos hecho un plan para unir a todos los hinchas de la 'U' en un proyecto que intenta recuperarla y pagar una deuda inmensa y desproporcionada. En ese camino hay gente a la que no le interesa, personas a las que nuestra iniciativa les perjudica y que nos escriben para intentar amedrentarnos. En las redes sociales cualquiera se puede escudar detrás de un seudónimo, pero nosotros tenemos un solo interés, que es que nuestro club esté bien.

—Se percibe que algo oscuro se esconde detrás de la 'U'. ¿Qué crees que sea?

La verdad, no lo sé y no he querido dramatizar más con el tema de la amenaza. Es simple: alguien pensó que mandar un mensaje desde un cabina del extranjero era una forma de valentía y de amedrentamiento. Eso es y ya está. Donde hay mucho dinero siempre hay problemas, y la mafia no es ajena.

DATOS

+ "Un misterio, una pasión" se estrenó en el 2003 en la Alianza Francesa. Entonces, los papeles protagónicos fueron interpretados por Pietro Sibille (Misterio) y Aldo Miyashiro (Caradura).



+ Para celebrar los 15 años de su estreno, el 20 de setiembre la obra volverá a escena en el teatro La Plaza. La dirección estará a cargo de Juan Carlos Fisher, mientras que los papeles principales caerán en manos de Sebastián Monteghirfo y Job Mansilla.



+ Además, la editorial Penguin Random House ha reeditado el libro “Un misterio, una pasión”, cuya presentación será el domingo 29, a las 5 p.m., en el auditorio Blanca Varela de la FIL Lima (Parque de los Próceres, Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María).