Un campesino huye aprisa de un almacén dejando de lado a su amante, una joven a punto de llorar por el regaño de su madre. Esta escena marcó a Jean Dauberval (1742-1806), quien al verla retratada en la acuarela "Le reprimande" de Pierre-Antoine Baudouin supo que era la historia que quería llevar a escena. Eso es lo que se cuenta del origen del ballet "La fille mal gardée", aunque tanto de la obra (la coreografía original ha sido olvidada) como de su autor se sabe más bien poco: el vacío biográfico sumado al romanticismo lo ha querido explicar de esa manera, aunque algunos afirman que Dauberval jamás vio la obra de Baudouin, sino solo la litografía que Pierre-Philippe Choffard hizo de la misma.

En cualquier caso, la historia que se narra en "La fille mal gardée" –estrenada el 1 de julio de 1789, en el Grand Théâtre de Burdeos– es la de una muchacha adinerada que ansía casarse con un campesino y que deberá enfrentar a su intolerante madre para lograrlo. Aunque para otras artes la trama podría ser catalogada de repetitiva, para el ballet se trató de una innovación: por fin se incluía una acción dramática en la danza clásica y, como si fuera poco, los seres mitológicos eran dejados de lado para apostar por personajes terrenales. Estas fueron la razones del éxito del montaje que a lo largo del siglo XIX y cuyo encanto perdura hasta la fecha, convertido en uno de los ballets más antiguos en vigencia, junto con "Whims of Cupid and the Ballet Master" de Vincenzo Galeotti (1786).

Lima no es ajena a ella: la puesta en escena regresa después de nueve años a cargo del Ballet Municipal, elenco liderado por Lucy Telge, que ya lo presenta en el Teatro Municipal. La coreografía es de Greta Aloysia, basada en la reconstrucción del maestro inglés Frederick Ashton. Imperdible.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Teatro Municipal.

Dirección: jirón Ica 377, Centro de Lima.

Temporada: hasta el 6 de octubre.

Horarios: www.balletmunicipal.com

Entradas: Teleticket.