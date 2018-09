"Caídas del cielo": todos los rostros de un mismo padre | FOTOS

A Lorena la abandonó su papá cuando ella tenía 5 años. En su memoria todavía está presente la noche en la que él llego borracho, golpeó a su madre y a ella la ahorcó hasta casi matarla. Luego de eso, todo es borroso, incluso el rostro de su padre. Clara jamás conoció al suyo, y tras una vida llena de incertidumbres que la exasperaban, optó por tomar los hábitos. Dios y las monjas se convirtieron en la familia que siempre añoró. A diferencia de ellas, Azul siempre se sintió protegida por su papá, pero a partir de su fallecimiento, se acaba de enterar que Lorena y Clara son sus hermanas y las preguntas inundan su mente.

María Fernanda Gonzales, autora de "Caídas del cielo" –obra que ya se presenta en la Asociación de Artistas Aficionados y que es protagonizada por Rosabel Rojas, Alana La Madrid y Martha Gecé– no duda en afirmar que los hijos jamás llegarán a conocer la verdadera historia de sus padres. "Nunca vamos a terminar de saber quiénes son. Incluso cuando ya no están con vida, iremos descubriendo nueva información sobre ellos a partir de conversaciones con las personas que los conocieron o de la relación que tuvimos con ellos. Por supuesto, mientras eso sucede, puede ser que entendamos por qué ellos fueron como fueron o que terminemos alejándonos de ellos", afirma la también directora de la puesta en escena.

Para Gonzales, el hecho de que el padre de la historia haya decidido sentar cabeza con su última hija es una muestra de sus ganas de hacer borrón y cuenta nueva. "Es como si en un momento de su vida, él hubiera decidido hacer bien las cosas. He hablado con mi papá, tíos y otras personas que bordean los 60 años y parecen coincidir que entre los 20 y 35 años, los hombres solo quieren acumular experiencias, que se sienten invencibles, y que es solo cuando se dan cuenta de que no lo son, que buscan tener un lugar seguro y formar una familia. Eso es justamente lo que le sucedió a este padre: había deambulado y explorado tanto que, cuando sintió que el final estaba muy cerca, decidió volverse cuerdo", señala la autora.

Pero más allá de ser una fábula, Gonzales apuesta por una tragicomedia que no busca exculpar al padre de sus pecados. Al respecto, ella comenta: "La obra no habla de entender al padre, sino de que las chicas se den cuenta de que no necesitan perdonarlo para seguir con sus vidas. Que no necesitan encontrar las respuestas a todo ni saber por qué pasaba lo que pasaba, sino asumir que todo eso es pasado, y lo que les toca es asumir lo que vendrá en sus vidas".

Más información

​Lugar: Asociación de Artistas Aficionados (Teatro AAA)

Dirección: jirón Ica 323, Centro de Lima.

Horario: viernes y sábado, 8 p.m.; domingos, 7 p.m.

Entradas: Joinnus.com