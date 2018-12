Más que un ballet, "El cascanueces" es una tradición navideña. La música de Tchaikovski sumada a la historia de una niña y un soldado que se enfrentan a un ejército de ratones es un clásico de estas épocas. Hace poco estuvo en la pantalla grande con una adaptación de Disney y, hoy por hoy, se puede ver en el Teatro Municipal.

"El cascanueces" es también un semillero de danzantes. Por lo menos así se le considera en el Ballet Municipal, cuyo elenco se ha encargado de montarla ininterrumpidamente por 30 años. Lucy Telge, directora de dicha institución, afirma: "Hay muchas chicas y chicos que comenzaron dando vida a los pericotes, que luego interpretaron a la protagonista y así han seguido hasta llegar a ser primeros bailarines. Es una obra que requiere de mucha técnica, pero también de sentido de la actuación. Los bailarines no hablan, así que todo lo tienen que expresar con sus movimientos. Para lograr eso tienen que ser muy buenos".



La versión del Ballet Municipal no es la misma que se estrenó en 1892, en San Petersburgo, y que estuvo a cargo de los maestros Marius Petipa y Lev Ivanov. "Hace muchos años, cuando aquí no se sabía nada de la obra, Mario Galizzi, uno de los bailarines del teatro Colón de Buenos Aires, me aconsejó montarla. Él me ayudó a hacer los efectos especiales, como el árbol que crece o la casa que va desapareciendo, y también la coreografía, a la que en todos estos años casi no le hemos hecho cambios", comenta Telge.



Después de tres décadas sobre los escenarios, dice Telge, "El cascanueces" sigue vigente. "Parece mentira, pero cada vez tenemos más público. Este año comenzamos la venta de entradas a principios de noviembre, algo que jamás pasó antes. Hay gente que va todos los años y no se cansa de verlo. Creo que la obra es muy apropiada para la época", sentencia la directora.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Teatro Municipal.

Dirección: Jr. Ica 377, Cercado de Lima.

Temporada: hasta el 26 de diciembre, varios horarios.

Entradas: Teleticket.

Más datos: www.balletmunicipal.com.