"Las chicas de 4to C": una reivindicación del rol de la mujer a fines de los 90

No fue un año fácil 1998, por lo menos en el Perú. Problemas económicos, los azotes del fenómeno de El Niño, un gobierno cada día más deslegitimizado. Ninguno de estos temas se toca abiertamente en "Las chicas de 4to C", pero quizá convenga imaginarlos como fantasmas de una época que acechan silenciosos entre el telón de fondo. La obra teatral que estrena hoy Los Productores, escrita por César de María y dirigida por Adrián Galarcep, es una comedia que se centra en cinco escolares de aquel año en Lima, pero no debe confundirse con una aproximación frívola y vacía de la juventud noventera.

"Lo primero que descubrimos en el proceso de creación de la obra fue que para sostener una obra así, a estas cinco chicas de colegio tenían que pasarles cosas de verdad –señala Galarcep–. Porque escuchar durante una hora y media a unas jovencitas hablar de su cabello o quejándose porque no les dejaron salir de casa, al menos para mí no sería interesante. Si caíamos en el estereotipo, habría terminado siendo un sketch".

En esa línea, "Las chicas de 4to C" pretende ser una búsqueda del rol de la mujer en un momento particular, el de fines de los años 90 en Lima. Un grupo de muchachas de un colegio femenino, religioso y conservador, que en 20 años ha cambiado radicalmente. Una obra que –curiosamente estrenada en el Día del Maestro– reflexiona sobre el espíritu prohibitivo que poco a poco la sociedad intenta dejar atrás. "Porque las alumnas aprenden a romper esas prohibiciones con el afán de buscar su libertad. Es una obra que, en términos generales, habla sobre la libertad", apunta Galarcep.

NO ES SOLO NOSTALGIA

Antes de asumir como director artístico de Los Productores, Galarcep siguió una larga trayectoria como educador, en más de un colegio local. La experiencia, sin embargo, le sirvió menos de lo que él imaginaba. “Yo pensé que iba a ser un aporte importante, pero la verdad es que aportó poco o nada. Porque yo he sido profesor en colegios contemporáneos y en esta obra se habla de otra época. E incluso cuando yo era alumno, por esos años, no estuve ni en un colegio ni, obviamente, en un colegio de mujeres. Entonces es todo lo opuesto a lo que experimenté”, confiesa.



Por esa razón, para familiarizarse con ese universo femenino y cerrado, fue fundamental la colaboración de las actrices protagonistas: Patricia Barreto, María Grazia Gamarra, Lu Arispe, Lelé Guillén y Yidda Eslava. "Su aporte ha sido brutal. Nosotros llegamos con una estructura y a partir de eso empezamos a jugar. Pero ha sido alucinante cómo muchas de las cosas que dicen las chicas surgieron en el ensayo, por experiencias personales de ellas", agrega el director.

Porque, como dice Galarcep, "Las chicas de 4to C" es también un homenaje a la mujer y al rol que siempre debió cumplir, pero que no le permitieron. "Y algo importante: el viaje al pasado no es únicamente para recordar, porque el solo recuerdo no tiene ningún valor –enfatiza–. El recuerdo es un punto de partida para analizar en qué lugar estamos parados, para entender lo que nos pasa hoy".

LAS CHICAS VAN A LA ESCUELA

"Carrie" (1974)

El maltrato escolar (antes de llamarse 'bullying') contra una adolescente, y su respuesta al trauma, es retratado por Stephen King con elementos paranormales. Una novela perturbadora.



"Ghost World" (1993)

Cómic de culto de Daniel Clowes sobre dos jovencitas que deambulan por el mundo real, luego de salir de la burbuja educativa que las restringió durante años. Como "Carrie", también tuvo adaptación fílmica.



"Lady Bird" (2017)

Con mucha sensibilidad femenina, Greta Gerwig dirige esta comedia ambientada entre un colegio religioso y un hogar represivo. Una lucha por alzar el vuelo por propia cuenta.



