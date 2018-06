"Choripan": un espectáculo de stand up comedy con todas las cremas

Tras casi dos años de presentar continuamente el unipersonal "Choripán", Carolina Silva Santisteban ha decidido tomarse un respiro. Ella comenta: "Hay comediantes que hacen el mismo show por 7 o 10 años, pero a mí ya me da vergüenza subirme al escenario y decir lo mismo. Quiero estrenar algo nuevo para setiembre, donde a partir de mi testimonio como lesbiana, hable sobre qué estamos haciendo como país y sobre el rollo de ser ciudadano. Muchas personas se quejan del presidente y del Congreso, pero ellos no llegaron allí por favores, sino porque nosotros los elegimos".

Es justamente esa vena activista la que llevó a Silva Santisteban a crear "Choripán", espectáculo que cuenta lo difícil que es para muchos jóvenes homosexuales como ella a aceptarse y ser aceptados, incluso por sus familias.

"Yo soy hija de un militar retirado y mi madre siempre fue muy conservadora. Ellos empezaron a sospechar que yo era gay cuando tenía 19 años y el ambiente en casa se volvió muy hostil: me prohibieron salir y todo el tiempo querían saber en dónde estaba. Mis papás no actuaron con maldad, sino que esa era su forma desesperada de querer ayudarme. Yo los entiendo: mi abuelo por parte paterna, por ejemplo, era un hombre supermachista que no dejaba que lo abrazaran porque no era cosa de hombres. Pero ahora, 10 años después, son felices y yo, a partir del humor, puedo hablar sobre diversidad sexual y alejar toda la nebulosa que existe alrededor del tema", detalla.

Antes de estrenar "Choripán", su autora revisó muchas veces el texto. Su idea era que no hubiera chistes clasistas ni rastros de micromachismos, un ejercicio de autocrítica que, según ella, no se suele ver en otros comediantes locales. Silva Santisteban sentencia: "Considero que la mayor parte del 'stand-up comedy' limeño es machista. Los que lo hacen son conscientes de ello y no les interesa cambiarlo. En algún momento pensé que así como ellos comparten sus conocimientos sobre ese formato, yo podía hacer lo mismo sobre la diversidad de género".

UN EVENTO PARA TODOS

Silva Santisteban considera que las personas son homofóbicas o transfóbicas por ignorancia. Su forma de ayudar a revertir esta situación es visibilizando este tema y organizando eventos como el Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, cuya segunda edición se desarrollará desde este sábado. En total serán 12 espectáculos de teatro y 'stand-up comedy' que se llevarán a cabo en sedes como el Museo de Arte de Lima, el Centro Cultural Ricardo Palma, entre otros lugares. Allí, ella se despedirá por un tiempo de "Choripán" con una presentación gratuita que, además, será el cierre del festival. La cita será el jueves 28 de junio.

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: Lugar de la Memoria (bajada San Martín 151, Miraflores). Horario: jueves 28 de junio, desde las 8 p.m. Ingreso: libre, por orden de llegada.