"Congreso": una obra de teatro por Dios y por la plata

Escuchar los debates de nuestros congresistas nos plantea un dilema:

¿sus argumentos nos deben hacer reír o llorar? No es una exageración. Los padres de la patria se lo han ganado a pulso. Valdría recordar aquel que citó a Hitler, a los que recurren a las frases y pasajes bíblicos para sustentar sus alegatos o a los que optan por desacreditar a Condorito por ser chileno.

El dramaturgo Gabriel de la Cruz es de los que prefieren reír y dar una vuelta a esta delirante situación. Por ello, inspirado en los 130 parlamentarios que nos representan, escribió "Congreso", obra que inicia su temporada este viernes en el teatro La Plaza. Él explica: "Muchas veces, nuestros congresistas tienen argumentos tan absurdos que si los sacamos del contexto del hemiciclo son sumamente graciosos e, incluso, inverosímiles". Por ello la obra emulará un debate congresal. Para lograrlo, a cada función se invitará a dos actores que harán de padres de la patria y expondrán sus argumentos frente a Perica Los Palotes (Ernesto Pimentel), la presidenta de ese Congreso ficticio, mientras que los asistentes votan a favor o en contra.

Pero no se confunda que esta obra no es una parodia. De la Cruz, quien también la dirige, afirma: "No se trata de burlarnos ni de poner en evidencia a alguna ex presidenta del Congreso. Nosotros queremos hablar de los derechos de las personas LGTB y llevar la obra por ese

otro lado haría que el público se distraiga. Por eso elegimos a Pimentel: porque es uno de los mejores cómicos del país y es abiertamente gay".

De la Cruz afirma que si bien esa será la discusión principal de las diez funciones de la obra, no significa que no se tocarán otros temas. "Ni bien el público entre a la sala se convertirá en congresista. Lo que queremos es que las personas se den cuenta de que son ellas las que deciden quiénes las representan, así que presentaremos algunos proyectos de ley que, para nosotros, son absurdos. Uno de ellos es, por ejemplo, el que hace poco presentó Carlos Tubino para sancionar cualquier expresión que vaya en contra de la Iglesia Católica. Lo

que para él es proteger una religión puede ser usado en contra de nuestras libertades", dice el director.

—Juego escénico—

"Congreso" no es una simple comedia sobre lo absurdo. También es un reto para los actores, quienes llegarán al escenario sin saber qué rol deberán interpretar: allí, frente al público, se enterarán de

qué causas defenderán.

Al respecto, Mónica Sánchez –quien junto a Christian Ysla serán los primeros invitados de la temporada– cree que en ello reside el encanto de la obra. "Tal vez defenderé algo en lo que creo o tal vez

no, pero siempre es bueno ponerse en la otra orilla de lo que uno asume como verdad. Me parece que ese ejercicio es valioso para la vida, sobre todo en estos tiempos de trinchera, de estás conmigo o contra mí, de blanco y negro".

Sánchez señala que uno de los causantes de la polarización de los debates son los medios de comunicación. Ella toma como ejemplo su

supuesto enfrentamiento con la actriz Karina Calmet. "Esa pelea nunca existió, pero sirve para vender titulares, que pueden ser tan absurdos como lo que muchas veces sucede en el Congreso, con honrosas excepciones. Muchos de ellos resultan hilarantes, insultantes, denigrantes a nuestra inteligencia, pero sobre todo distractores de lo que realmente importa. Y eso se puede aplicar al Congreso y no me parece que sea una casualidad. Creo que ellos hacen un trabajo disciplinado para demonizar algunos temas", concluye.

—Actores invitados—

Abril

Viernes 13: Mónica Sánchez y Christian Ysla

Sábado 14: Carlos Victoria y Grapa Paola

Viernes 20: Gonzalo Torres y Alejandra Guerra

Sábado 21: Alessandra Denegri y David Villanueva

Viernes 27: Pold Gastello y Katia Condos

Sábado 28: Patricia Portocarrero y Aldo Miyashiro

Mayo

Viernes 4: Stephanie Orúe y Stefano Tosso

Sábado 5: Alberick García y Ebelin Ortiz

Viernes 11: José Dammert y Jely Reátegui

Sábado 12: Sergio Paris y Gisela Ponce de León