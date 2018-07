"La coima": una obra de teatro sobre la corrupción en Perú

Un whisky. Diez 'verdecitos'. Entradas para ver a Perú en el Mundial. Cuando se trata de pasar piola, ocultar información o limpiar el prontuario, no hay que no tenga precio. El monto, por supuesto, es conversable. Eso sí, hay que tener particular cuidado: jamás deben quedar registros de las negociaciones. Los peruanos olvidan las ofensas, mas no el escándalo.

Casi como un calco de la realidad, este viernes se estrenará "La coima", obra de teatro en la que no faltarán referencias a los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, los 'vladivideos', o "El baile del chino". Por supuesto, todo ello irá amarrado a personajes inspirados en lo peor de la clase política que en los últimos 30 años se benefició del Estado Peruano. Nadie se salvará.

COMPENDIO DE 'JOYITAS'

"La coima" es una versión con tintes peruanos de "El inspector", obra en la que el dramaturgo Nikolái Gogol retrató sobre las tablas la corruptela del gobierno del zar Nicolás I (1796-1855). De ella mantiene, por ejemplo, la sátira que sabe destacar gracias a momentos musicales. También mantiene el argumento: un grupo de políticos se reúne para definir cómo ocultar sus irregularidades de un severo fiscal que está a punto de arribar a la ciudad.

Pero "La coima" tiene un texto propio. Martín Velásquez, director de esta puesta en escena, afirma que fue reescrita en su totalidad. "Fue en diciembre, durante el proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que decidimos hacer una obra que hablara de lo que son capaces de hacer los políticos para salvaguardar su imagen y sus cargos. Desde entonces, tuvimos que variar todos los textos porque estos se iban nutriendo de la propia coyuntura. Finalmente, lo que se verá en escena es una síntesis de los últimos tiempos de nuestra política y cómo muchas cosas tristemente todavía se mantienen iguales", afirma Velásquez.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Asociación de Artistas Aficionados. Dirección: Jr. Ica 323, Lima. Temporada: del 27 de julio hasta el 5 de agosto. Horario: viernes y sábados, 8 p.m.; domingos, 7 p.m. Entradas: Atrapalo.pe