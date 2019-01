"Diario de una pasión" se convertirá en un musical de Broadway

Hace casi 15 años, una de las historias del escritor Nicholas Sparks tuvo su tan deseado debut en la gran pantalla con el estreno de "Diario de una pasión". La cinta, basada en la novela publicada en 1996, fue protagonizada por los actores Ryan Gosling (Noah) y Rachel McAdams (Allie) y se centró en el romance de una pareja, cuya relación, además de estar llena de pasión, sufrió diversos conflictos de la época (1940).

Ahora parece que esta historia de amor aún no ha terminado. "The Hollywood Reporter" anunció que "Diario de una pasión" será adaptada para un musical de Broadway. Aunque el proyecto aún no cuenta con un reparto oficial de intérpretes, el medio agregó que la cantante Ingrid Michaelson y la productora Bekah Brunstetter serán las encargadas de producir esta adaptación.

Brunstetter expresó emocionada al portal Variety: "Cuando escuché que 'Diario de una pasión' podría convertirse en un musical, me sentí atraída a la idea de inmediato. Me identifico con la historia de dos formas: se desarrolla en mi estado natal, Carolina del Norte, y la enfermedad de Alzheimer está muy presente en mi familia".



Michaelson agregó: "No he podido hablar mucho sobre el tema porque hemos estado en negociaciones hasta hace poco. [...] Cuando se comunicaron conmigo para poder trabajar en el proyecto, me fui al baño a llorar de la emoción. He amado esta historia y película por muchos años, y la idea de que se convierta en un musical me deja sin palabras. Es como si la historia me cantara a la perfección".



OTRAS ADAPTACIONES

"Diario de una pasión" se suma a la lista de los tantos éxitos taquilleros que se han adaptado en Broadway .



Solo en los últimos diez años, más de 25 filmes se mudaron a los teatros de Nueva York. Allí figuran "Triunfos robados", en el 2012; "Legalmente rubia", en el 2001; y hasta "Rocky", película protagonizada por Sylvester Stallone en 1976, que llegó a Broadway en el 2014.



Durante el 2018, destacaron "Mujer bonita: el musical" (protagonizado por Samantha Barks), "Chicas pesadas" (cuyo guion fue adaptado por Tina Fey, quien también desarrolló el de la cinta original) y "Clueless", protagonizado por la ex chica Disney Dove Cameron.