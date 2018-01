"Ese dedo", una breve comedia sobre la visita al proctólogo

Ningún hombre está exento del examen de próstata. Si bien se recomienda realizar esta prueba a los 40 años, a veces el cuerpo necesita ser examinado con antelación. Ese es el caso de David Angulo, un hombre de 30 años que se ha visto obligado a acudir al proctólogo para descartar toda posibilidad de enfermedades. Su nerviosismo es evidente y comprensible, total, el inevitable dedo de este test representa todos los fantasmas de la masculinidad.

Así empieza "Ese dedo", obra teatral de Kontenedores que actualmente se monta en el Boulevard de Asia y es protagonizada por Miguel Álvarez y Tito Vega. Stefano Tosso, director de esta propuesta que dura 15 minutos, revela que la historia de Angulo es más compleja de lo que parece. Según él, el miedo que lo aqueja se originó en una experiencia sexual con su novia: una fatídica noche, ella lo traicionó en la cama y él descubrió el placer de explorar otras rutas. Ahora, frente al doctor, siente que su sexualidad será puesta a prueba.

Tosso comenta: "Tomamos este tema con mucho humor, pero lo comprendemos bien. Una prueba médica tan minúscula no te puede decir si eres homosexual. No es que el dedo te pueda activar o reiniciar como si fueras un muñeco".

—Todo por la risa—

Esta es la segunda vez que Stefano Tosso dirige "Ese dedo". La primera fue en el 2014 y el elenco estaba conformado por su padre, el famoso comediante Ricky Tosso, y Christopher Gianotti. Él recuerda que en esa temporada ambos cómicos solían salirse del libreto y que las funciones llegaban a durar media hora. “La producción me insistía en que acabáramos a los 15 minutos, pero era imposible. Mi papá era un pillo, veía a la gente, los tasaba e inventaba chongos en el momento, la historia iba creciendo y yo tenía que meterme a la obra y decirle: ‘Doctor, tiene que terminar’. Por su puesto, eso le daba más risa a las personas”, dice Tosso.

Si bien fue una grata experiencia, Tosso reconoce que ahora tiene más control sobre "Ese dedo". "Cuando le decía a mi papá por qué había incluido cosas que no estaban previstas, él me respondía: ‘¿Pero funcionan o no?’. Felizmente, en ese sentido, Miguel y Tito me hacen más fácil la tarea”, reconoce el joven director.

MÁS INFORMACIÓN

​Dirección: km. 97 de la Panamericana Sur, Boulevard de Asia.

Fechas: viernes, sábados y domingos, diversos horarios.

Entradas: joinnus.com