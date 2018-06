Festival Sótano 2 ofrecerá cinco propuestas escénicas experimentales

Aunque la cartelera comercial no lo muestre, el teatro vive con la constante necesidad de encontrar nuevas formas de expresión. Es allí, en esa búsqueda de propuestas que rompan con los paradigmas de la época, que cobran importancia festivales como Sótano 2, encuentro que organiza el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y que se inicia este viernes.

Sergio Llusera, director de dicha institución, señala: "Muchos de los códigos teatrales que luego son asumidos por propuestas más convencionales provienen de espacios alternativos como este. Aquí mostramos creaciones escénicas contemporáneas; es decir, teatro de vanguardia. En ese tipo de obras se juegan con la codificación, con la participación del público a partir de imaginarlo más activo, entre otras cuestiones que derivan de ideas más filosóficas del arte, ética, semiótica e, incluso, política en tanto la democratización de los espectáculos".

A lo que Llusera hace referencia es a espectáculos con metalenguajes como "Ciencia ficción", a cargo de la artista Cris Blanco. "Lo que ella busca es, justamente, dejar de lado la idea de que tenemos que verlo todo, de que es necesario tener una escenografía hiperrealista. Ella apuesta por las realidades que el espectador construye con su mente y otros sentidos además de la vista", agrega el director sobre el show que se presentará el 16 y 17 de este mes.

Otro al que Llusera hace referencia es a "Exhumación", obra creada por Angeldemonio Colectivo Escénico, bajo la dirección de Miguel Rubio. Se trata de un montaje que explora la masculinidad a partir del estudio de la danza de los shapis, un baile guerrero que se lleva a cabo en Chupaca (Junín). Rubio explica: "Los actores Ricardo Delgado y Augusto Montero harán un trabajo sustentado en la acción. Esto se trata de autorrepresentarse como macho, que es lo que hacemos los hombres constantemente: reafirmar nuestra condición masculina".

UN TEATRO CUESTIONADOR

El festival Sótano 2 también da espacio a propuestas más convencionales. Una de ellas es "Negra", obra de teatro testimonial protagonizada por Anaí Padilla y Mayra Nájar. Sobre el montaje, Malena Romero, quien lo dirige junto con Gabriel de la Cruz, comenta: "Aquí indagamos en lo que significa ser afroperuana a partir de las experiencias de dos chicas que nacieron en Lima, vivieron en San Martín de Porres y que decidieron dedicarse al arte. No es un montaje político o panfletario, pues quisimos tocarlo desde el arte sin pretender dar lecciones ni decir qué está bien o mal".



Llusera agrega: "Como festival queremos dar espacio a manifestaciones que cuestionan el 'establishment' y muestran otras formas de entender la vida. Uno podría pensar que en el Perú ya superamos algunas discusiones, como las del racismo, pero no es así y las artes escénicas no están tocando tanto el tema. 'Negra' es una manera de problematizar la situación desde un lugar no académico".

LAS OBRAS DEL FESTIVAL

La obra que abrirá el festival será "Exhumación". La dirección está a cargo de Miguel Rubio, de la mano de Angeldemonio Colectivo Escénico. Se presentará del 8 al 11 de junio.



Luego será el turno de "Ciencia ficción", proyecto de la artista española Cris Blanco que se montará el 16 y 17. El ingreso a esta presentación es libre.



Anaí Padilla y Mayra Nájar llevarán a escena la propuesta testimonial "Negra". Va del 22 al 25 de junio.



Óscar Naters dirigirá la performance experimental "Evocación", del 29 de junio al 2 de julio.



Finalmente, se montará "Proyecto maternidades", investigación documental a cargo de Leonor Estrada y Maricarmen Gutiérrez. Las funciones son el 7 y 8 de julio y, a diferencia del resto de montajes, será a las 11:30 a.m.



MÁS INFORMACIÓN

Lugar: teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

Horario: 8:30 p.m. (todas las obras excepto "Proyecto maternidades").

Entradas: Teleticket.