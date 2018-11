Gran Teatro Nacional presenta su programación para el 2019

Esta noche, el Gran Teatro Nacional presentará su programación del 2019, a pesar de que en los últimos días el Ministerio de Cultura ha estado bajo la lupa. Sobre los temores de que existan problemas con el transcurso regular de las actividades del próximo año, la ministra Patricia Balbuena es contundente. "El ruido que provocan otras situaciones tiene que ser abordado por quienes corresponda, pero las otras áreas tienen que continuar con sus labores. Esta programación es el trabajo de varios meses y tiene que continuar. El ministerio no puede parar", afirma.

Sobre los espectáculos que el GTN presentará el próximo año, Balbuena anota que se mantendrá la política de pluralidad cultural. "¿Quién no querría escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres o la de Beijing? ¿A los maestros Juan José Chuquisengo y José Luis Madueño? Nuestra programación no solo mostrará artes como el canto lírico, también tendrá propuestas diversas como el concierto de la orquesta Sabor y Control", agrega la ministra.



En efecto: a lo largo del 2019 se ofrecerán temporadas de danza en las que participarán 13 compañías locales y extranjeras, siete espectáculos teatrales y circenses, y más de 80 conciertos de diversos géneros. De estas propuestas destacan el show "Fagin’s Twist" de la Avant Garde Dance Company & The Place; la ópera infantil "La ciudad bajo el mar", a cargo del Coro Nacional de Niños y la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario; así como la obra de teatro del grupo Yuyachkani, "Santiago".



El GTN no trabaja solo. Al igual que en años anteriores, la institución volverá a trabajar con otros agentes culturales. Como parte del Festival de Artes Escénicas de Lima, por ejemplo, albergará "Gala", del coreógrafo francés Jérôme Bel; junto a la Sociedad Filarmónica, la presentación del maestro Mischa Maisky y la Slovak Philharmonic; y durante el Festival Temporada Alta, "A Corps Perdus" de la Cie Bivouac.



ATRAER AL PÚBLICO

Desde que el GTN empezó a funcionar en el 2012, su gran reto fue hacer que la monumentalidad de sus instalaciones no asustara al público poco acostumbrado al consumo del arte. Por ello, la institución empezó a diseñar varias estrategias para que su labor de crear nuevos públicos no se vea mellada.



Al respecto, Mauricio Salas, su actual coordinador y programador, comenta que las medidas no solo tuvieron que ver con hacer funciones gratuitas. "Todo comenzó por entender el espacio, más que como una barrera, como una oportunidad. Por ejemplo, nosotros organizamos visitas guiadas, cuyo objetivo es presentar al teatro no como un castillo, sino como una infraestructura idónea para las artes escénicas. La gente viene y se da cuenta de que cada espacio tiene un sentido y un uso, desde el 'backstage', las salas de ensayo, el patio de descargas, el mismo escenario y la platea. Ese contacto, ese puente, hace que se sientan cómodos y que cuando los invitamos a volver, lo hagan sin ningún problema", afirma Salas.

ARMENIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA

(Armenia)

21 de mayo

Ciclo Sinfónico 2019 de la Sociedad Filarmónica de Lima



AVANT GARDE DANCE COMPANY & THE PLACE - "Fagin's Twist"

(Reino Unido)

3 y 4 de abril

Presentado por el Gran Teatro Nacional



CIE. BIVOUAC - "A Corps Perdus"

(Francia)

13 y 14 de febrero

Festival Temporada Alta

Presentado por el GTN y la Alianza Francesa de Lima



LIZT ALFONSO DANCE CUBA - "¡Cuba Vibra!"

(Cuba)

15 y 16 de noviembre



JORDI SAVALL - "Todas las mañanas del mundo"

(España)

14 de noviembre

Ciclo Sinfónico 2019 de la Sociedad Filarmónica de Lima



BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

(España)

Del 27 al 30 de junio



"LA CIUDAD BAJO EL MAR" - Coro Nacional de Niños y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero

Ópera Infantil producida por el Gran Teatro Nacional



JÉRÔME BEL - "Gala"

(Francia)

6 y 7 marzo

Festival de Artes Escénicas de Lima 2019

Presentado por el GTN y FAE Lima



"WERTHER" - Coro Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

Temporada de Ópera

23, 25, 27 y 29 de agosto

Presentado por el Gran Teatro Nacional



AFUERA FEST

Theremyn_4 (5 de marzo)

Sabor y Control (7 de febrero)



SCOTTISH DANCE THEATRE - "Ritualia & TuTuMucky"

(Reino Unido)

02 y 03 de julio

Presentado por el Gran Teatro Nacional



MISCHA MAISKY & SLOVAK PHILHARMONIC

(Eslovaquia)

06 de noviembre

Ciclo Sinfónico 2019 de la Sociedad Filarmónica de Lima



ELENCO NACIONAL DE FOLCLORE DEL PERÚ

Primera Temporada: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo

Segunda Temporada: del 11 al 14 y del 19 al 21 de julio



CHUQUISENGO & MADUEÑO - "Concierto a dos Pianos"

02 de mayo

Producido por el Gran Teatro Nacional



ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Temporada de Conciertos 2019

De febrero a noviembre



YUYACHKANI - "Santiago"

27 y 28 de marzo

Presentado por el GTN