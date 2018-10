"Quédense cerca de mí": la historia de Mamá Angélica llega al teatro

El gobierno de Fujimori la llamó injustamente "embajadora del terrorismo". Era 1992 y desde su exilio en Francia, Angélica Mendoza (1929-2017) luchaba contra viento y marea para conseguir ayuda para dar con el paradero de su hijo, secuestrado por militares en julio de 1983.

Aunque el futuro no le era auspicioso, ella jamás dejó de luchar. Siempre se mostró fuerte y decidida, aunque le era inevitable quebrarse al hablar de su querido Arquímedes. Sin su valentía –dicen los entendidos– no habría existido la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tampoco paz para algunas víctimas de la época del terrorismo.

Pero Mamá Angélica (nombre que recibió esta abanderada de la lucha por los desaparecidos) no vivió enojada ni llena de rencor. Todo lo contrario: quienes la conocieron dan fe de su buen humor y de las bromas que solía hacer.

Fallecida activista Angélica Mendoza (Foto: AFP)

Esto, además de su legado –fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, por ejemplo–, llamó la atención de la actriz y dramaturga Marisol Mamani Avilés. Ella comenta: "Mamá Angélica decía que ya había perdonado, que no guardaba resentimientos hacia nadie y que solo quería encontrar a su hijo. Fue esa forma de afrontar la vida la que hizo que muchas personas decidieran seguirla. A ello hay que sumarle que se trató de una mujer humilde, sin formación académica. Ella no sabía leer ni escribir, pero eso no importó, porque igual se convirtió en una superheroína que generó un gran cambio".

Luego de una investigación que la llevó a tener contacto con familiares de Mamá Angélica, Mamani dio forma a "Quédense cerca de mí". Se trata de una puesta en escena inspirada en la vida de la activista y en las historias de otras mujeres, que combina el teatro testimonial con la performance y el documental. Su estreno será este viernes en la Casa Cultural Amaru de Barranco.

Sobre el montaje, Mamani explica: "Me inspiro en ella para crear un personaje que se destaca por ser valiente, sencillo, gracioso, irónico y hasta burlón. Con ello quiero mostrar que todos podemos salir adelante y conseguir lo que queramos. En mi caso, como mujer, el objetivo podría ser no tener miedo a enfrentarme a quien sea, a no dejarme ganar por la depresión y ponerle ganas a resolver el problema y seguir adelante. Mamá Angélica lo hizo: asumió su pérdida, y aunque el dolor siempre la acompañó, entendió que la vida continúa".

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: Casa Cultural Amaru.

Dirección: Jr. Sucre 317, Barranco.

Estreno: viernes 12, 9 p.m.

Temporada: hasta el domingo 21 de octubre.

Entradas: Joinnus.com