"Lo que llevas dentro": últimas funciones de la obra que reflexiona sobre la maternidad

¿Quisiera ser madre? Hace dos años, esa era la pregunta que rondaba la mente de la dramaturga Jimena Salas (Lima, 1983). No era una interrogante menor, pues ocupaba gran parte de sus pensamientos. Los cuestionamientos, que iban y venían, casi siempre la descolocaban.

Salas era consciente de que esa es una pregunta que acecha –como una sombra y con dolorosa frecuencia– a las mujeres de más de 30 años; ella cumplía con ese requisito. En sus planes inmediatos no se incluía, necesariamente, la maternidad, pero se encontraba en un momento bisagra de su vida: ¿se estaría equivocando al decidir no tener hijos?

Ahora, a sus 34 años, ella comenta: "Las mujeres tenemos un reloj biológico que a veces se cruza con los parámetros sociales. Una misma quiere encontrar su propio camino, desarrollarse académica y profesionalmente, hasta que nos damos cuenta de que si queremos tener un hijo tiene que ser ahorita porque después ya no se va a poder. Imagínate que me concentro en mí y decido no tenerlos y dentro de cinco años me llega la menopausia. Piña. Ya no hay marcha atrás".

Más allá de la propia interpelación, en el pasado no faltó gente que lanzó a Salas la nefasta pregunta "Y tú, ¿para cuándo?". Incluso hubo quienes la miraron con condescendencia. “La presión social es parte de este problema. Nos han hecho creer que tener hijos es necesario para sentirnos realizadas. Las mujeres todavía no hemos comprendido que existen otras opciones de vida diferentes a las que nos han enseñado. De hecho, en nuestro contexto, las mujeres que no eligen la maternidad son casi un mito”, dice.

TRANSFORMACIÓN

Salas tomó esas interrogantes, les sumó otros recuerdos y le añadió un poco de ficción para crear "Lo que llevas dentro", obra que presenta sus últimas funciones en Amaru Casa Cultural de Barranco. "Es una autoficción. Incluso hay un personaje que tiene mi nombre y está inspirado en mí", señala la autora y directora de esta puesta en escena.

No se equivoca. La obra muestra a Francesca (Giselle Collao), una psicóloga que trabaja con un psiquiatra (Renato Gianoli) en la revisión del expediente de un caso difícil: el de Jimena (Yolanda Rojas). A partir de 'flashbacks' se irán reconstruyendo las citas que la especialista tuvo con la paciente: se verán sus crisis y se oirán sus cuestionamientos para descifrar qué le sucedió.

"Los protagonistas son como esas voces interiores que todos tenemos. Entre los personajes femeninos hay dos posiciones encontradas sobre la maternidad, mientras que el masculino, si bien no tiene una visión patriarcal, está menos conectado emocionalmente con el problema y es más objetivo", anota Salas.

A medida que trascurre la obra, se verá a Francesca revelar sus tormentos. "En psicología existen los procesos de transferencia y contratransferencia: el paciente llega y transfiere sus emociones al terapeuta, un ser humano que se afecta", concluye Salas. Hacia el final, felizmente, ella verá la luz.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Amaru.

Dirección: jirón Sucre 317, Barranco.

Horarios: hoy y mañana, a las 8:30 p.m., y el domingo a las 7:30 p.m. Entradas: en Joinnus.com.​