Lucha Reyes, la intérprete de himnos criollos, inspira obra de teatro

Sobre Lucha Reyes se sabe poco, y de ese poco mucha información solo ha servido para construir la leyenda sobre la Morena de Oro, como era conocida. Los hechos reales, sin embargo, son esquivos para todo aquel que le interese indagar más sobre ella, lejos de la ficción.

Sobre sus enfermedades, el mito cuenta que Reyes padeció de tuberculosis. De hecho, ella estuvo internada en Bravo Chico, el hospital Hipólito Unanue de El Agustino, donde fue tratada por dicha enfermedad. Pero según la investigación del documentalista Javier Ponce en su filme “Lucha Reyes, carta al cielo” (2012), ese fue un diagnóstico errado. Él entrevistó al cardiólogo Eduardo Zuleta, uno de los médicos que la atendieron. “En esa época se catalogaba con esa enfermedad a todo aquel que botaba sangre por su boca”, dijo el galeno en la cinta. Y como sucede con todas las bolas, de esa enfermedad se derivó otra leyenda: mágicamente, la TBC, en vez de dañar las cuerdas vocales de Reyes, las mejoró. Sobre esto, Zuleta es tajante: “Ella nunca tuvo tuberculosis ni problema alguno en las cuerdas vocales. Esto está probado”. Finalmente, serían la arterioesclerosis y la diabetes emocional las que harían de su vida un permanente calvario.

Pero no solo ha sido la fantasía popular la que ha despistado a los interesados por Reyes. El acta oficial de su defunción, por ejemplo, está errada. El encargado de su redacción fue Alejandro Cueto (uno de sus hijos), quien consignó que ella murió el 2 de noviembre a las 10 a.m. Incluso se equivocó al escribir los nombres de los padres de Reyes. Al respecto, Ponce esboza una explicación: “Los familiares estaban preocupados por darle sepultura y no por llenar papeles, así que recién lo hicieron al día siguiente. Sobre las erratas, hay que tener en consideración que su familia había tenido acceso limitado a la educación”, señala el documentalista. La verdad es que Reyes perdió la vida al sufrir un infarto en su carro, mientras se dirigía a un concierto para homenajear al Señor de los Milagros, y que aunque su esposo corrió con ella en brazos a la Clínica Internacional del Cercado de Lima, fue demasiado tarde.

—Las sombras de su vida—

Sobre lo que sí hay consenso en torno a la vida de Reyes es que fue un drama constante. La ficción que puede dar luces al respecto es “Lucha Reyes, sin decirte adiós”, obra de teatro que se estrenará este martes 27 en el teatro La Plaza. Allí se verá a la intérprete criolla haciendo lo propio en un bar, mas su felicidad –aquella que sentía al cantar– se interrumpirá por la presencia de cuatro fantasmas o imágenes de su pasado, que la acecharán hasta boicotear su presentación. El director de la puesta en escena, Rómulo Assereto, comenta: “Hemos tratado de relacionar algunas de las canciones que la hicieron conocida con pasajes de su vida. Con ello queremos tratar de entender de dónde vienen su dolor y su capacidad interpretativa tan alucinante”.

De esa forma, la veremos enfrentarse a su primer esposo (interpretado por Martín Martínez), quien se encargó de socavar su autoestima a punta de golpes y de frases como “Lo hago porque te quiero” o “Yo te defiendo”. En un momento, Lucha le reclamará: “¿Pero quién me defiende de ti?”. Luego, ella se enfrentará a Augusto Ferrando (Christian Ysla), personaje que veremos en su faceta más malvada y menos indulgente. Aquí, Eduardo Adrianzén (autor de la obra) se inspira en antiguas grabaciones en las que el conductor de televisión hacía bromas que ahora podrían ser denunciadas como racistas: la tildaba de mona, entre otros calificativos.

También aparecerá Don Augusto (Américo Zúñiga), su padre –quien en la vida real falleció cuando Reyes era bebe–. Tras una conversación entre ambos, notaremos su interés por el dinero y su incapacidad de entender a su hija. “Nosotros los pobres tenemos que agradecer”, se le escuchará sentenciar en más de una ocasión.

Finalmente, Reyes tendrá un encuentro con un pequeño (Diego Santana), cuya presencia hará referencia a su descendencia, quien le reclamará su abandono.

Sobre esto, Assereto afirma: “Es increíble cómo algo que pasó hace 45 años se sigue repitiendo. Si bien esto es un homenaje a Lucha, también es un pretexto para hablar sobre la violencia, el racismo y el machismo que nos afectan hoy”.

Lucha Reyes intepretada por Anaí Padilla en obra del Teatro La Plaza. (Foto: Nancy Chappell/ El Comercio)

LUCHA REYES EN PANTALLA



1. "Regresa"

Serie que se estrenó en 1991 en el canal 9. Eduardo Adrianzén, el guionista, cuenta que al tener poca información sobre Reyes, debió crear a Lucha Márquez (Sonaly Ruiz) y dejar volar su imaginación.

2. "Lucha Reyes, carta al cielo"

Documental dirigido por Javier Ponce (2012). Según él, su interés por Reyes se basa en su admiración por su voz y por la necesidad de contar su historia oculta.