Así como William Faulkner creó Yoknapatawpha y Gabriel García Márquez inventó Macondo, Rubén Blades (1948) imaginó un mítico barrio al que no le puso nombre. No lo bautizó porque bien podría ser Barrios Altos, Chorrillos o algún punto de su natal Panamá. Lo único que importaba era que se ubicaba en Latinoamérica.

Allí se desarrolla "Maestra vida", álbum doble que Blades publicó en 1980. Se trata de un disco de salsa en el que el panameño terminó por dar forma a lo que ya venía haciendo desde "Siembra" (1978), modificando las estructuras de las canciones y llevándolas hacia el teatro musical para narrar las historias, alegrías y dramas de una familia.

Pero si bien es cierto que se trata de una de las producciones cumbres de ese género, son pocas las veces que Blades ha hablado sobre ella.

Se recuerda, por ejemplo, la entrevista que le dio al recordado Luis Delgado Aparicio, 'Saravá'. "Aproveché la popularidad de 'Siembra' para presentar este trabajo que es una mezcla de teatro con crónica musical urbana. Mi intención era seguir incorporando elementos de la cultura popular que se encuentran desafortunadamente separados del teatro, y combinarlos con las músicas que suelen ser tratadas como cenicientas al no darse cuenta de que son la forma en que la urbe tiene para expresarse".

En el 2008 y previo a un montaje de este musical en Panamá, Blades volvió a hablar de su obra y dio más detalles de su origen. "Cuando empecé a escribir 'Maestra vida' tenía veinte y pico años, y sabía que existían cosas de las que no podía escribir porque no las entendía o conocía. Fue una cuestión de honestidad básica. Pero pocos entienden de dónde nace el argumento. Así como 'Pedro Navaja' tiene el antecedente de un relato del siglo XVIII de John Gay, que está conectado con lo que sucede ahora, este disco tiene una gran conexión con la obra de William Faulkner", afirmó.

POPULARIDAD

Hoy por hoy, ningún tema de "Maestra vida" suena en las radios limeñas. Por el contrario, otros de Blades como "Plástico" o "Pedro Navaja" sí son caseritos del dial.

Martín Gómez, editor de contenidos del portal especializado Salserísimo, da fe de que eso no fue siempre así. Según él, los 80 fueron la mejor etapa de la salsa en nuestro país, por lo menos a nivel de difusión radial.

Gómez afirma: "Entonces era normal escuchar otras canciones de Blades. Recuerdo 'Plantación adentro' y otras del 'Siembra'". El "Maestra vida" no fue la excepción, aunque básicamente sonaron tres canciones: "Maestra vida", cuyo nombre fue utilizado por Luis Delgado Aparicio para bautizar su programa, "El nacimiento de Ramiro" y "Manuela".

Gómez aprovecha y destaca el valor de "Maestra vida". "Blades se valió de prólogos, interludios y epílogos para contar el inicio y el fin de la vida del ser humano. Es, para algunos melómanos, la biblia de sus casas. Yo sabía que en algunas partes del mundo ya se había llevado este disco al teatro y me parecía curioso que esto no hubiese pasado en el Perú, pero he visto que por fin se hará en Lima", anota.

En efecto, este jueves se estrenará "Maestra vida, el musical" en el colegio La Salle. La puesta en escena será dirigida por Emilio Montero y contará con las actuaciones de Cielo Torres, Gabriel Gil, Ebelin Ortiz, Ernesto Pimentel, entre otros.

Esta no es la primera vez que la obra se monta en nuestro país. Montero tiene conocimiento de que se hizo durante los 80, pero que fue una puesta en escena amateur que utilizó ‘playback’ y en la que solo se intepretaron ciertas escenas. La suya, afirma Montero, será oficialmente la primera.

El también productor adelanta que pidió permiso a Blades para hacer un ligero cambio en la historia. Según él, la narrativa se mantiene casi intacta, pero se le han sumado escenas escritas por él y agregado a un personaje llamado Vida, que es la personificación de la voz del narrador.

"Considero que el mensaje que quiere darnos Rubén es que esta historia es universal, solo que a veces se cuenta con otros ritmos. Aquí se muestran escenas que hablan de la corrupción y la impunidad, hechos que coinciden con la coyuntura que vivimos y que nos anima a preguntarnos cuándo se va a arreglar todo, cuándo van a ir presos los políticos. Los personajes reclaman justicia", sostiene el director.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: teatro del colegio La Salle.

Dirección: Av. Arica 601, Breña. Estreno: jueves 18, 8 p.m. Temporada: hasta el 28 de octubre.

Horarios: de jueves a sábado, 8 p.m.; domingos, 4 y 8 p.m.

Entradas: Atrapalo.com y Joinnus.com