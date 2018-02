"Mantenlo prendido": el tribunal del humor

"Mantenlo prendido" no solo es el coro más conocido del grupo colombiano Bomba Estéreo. También es el nombre del show de impro que se presenta en el Teatro de Lucía. En ambos casos, valgan las coincidencias, la sentencia hace referencia a la misma idea: que la diversión sobre el escenario no se detenga.

Pero para Roberto Vigo, director del espectáculo, eso no es todo. Opina que su propuesta tiene un origen más profundo. "Es una forma de referirse a que cada vez es más difícil estar atento, mantenerse prendido a una conversación y mirarse a los ojos. Pero, claro, lo que buscamos no es necesariamente una gran reflexión del público, sino que este disfrute de una comedia creada en ese mismo momento", señala.

—Juegos de improvisación—

"Mantenlo prendido" partió de una investigación que hizo el grupo de improvisación La Mancha (encargados del montaje) sobre Jacques Lecoq, autor que vincula los elementos de la naturaleza con el quehacer actoral. Al respecto, Vigo explica: "Él relaciona el fuego con el bufón, personaje que maneja un humor crítico con lo que sucede a su alrededor. Nosotros hacemos lo mismo, aunque no necesariamente para hacer denuncias. Sucede que no tenemos problemas en tocar temas de actualidad y dar nuestra opinión desde la comedia".

Para lograrlo, el show tomó como una de sus principales referencias al exitoso espacio de televisión estadounidense "Whose Line Is It Anyway?". Vigo lo confirma: "Así como ese programa, somos varios actores en escena, hay un animador y un timbre que marca los tiempos". De allí que en el escenario del Teatro de Lucía se vean juegos como el interrogatorio, en el que uno de los improvisadores tiene que adivinar quién es y de qué es acusado a partir de las pistas que le den los policías.

"Hace algún tiempo, con los compañeros de La Mancha, estuvimos en una búsqueda muy teatral y extrañábamos el poder y la simpleza de los juegos. Felizmente, este espectáculo nos permite retomarlos y regresar a nuestra esencia. Al final, son juegos sin mayor pretensión que hacernos reír y burlarnos de lo que sucede", comenta el director.

¿Existe un tema o personajes que el público siempre pida en los espectáculos de La Mancha? Vigo contesta: "Casi siempre nos piden improvisar con personajes de la política. Todo el mundo quiere matarlos, o hacer que las personas de la farándula –a quienes ya tienen cruzados– sean víctimas de algo".

Más información

Lugar: Teatro de Lucía. Dirección: Av. Bellavista 512, Miraflores. Horario: hoy y mañana, 8 p.m. Entradas: Teleticket.