"Quitapesar": danza, música e improvisación en una propuesta diferente

En tiempos en los que las interacciones virtuales se han impuesto a las físicas, la coreógrafa y bailarina Ana Chung hace una declaración sobre las tablas. No solo somos mente sino también cuerpo.

Chung ha reunido a cinco bailarines y un músico para dar vida a "Quitapesar", espectáculo de danza que se estrenará el jueves 15 de noviembre en la Alianza Francesa de Miraflores. A través de formas y movimientos, ellos crearán lazos y conexiones que buscan alejar las dudas y mitos modernos sobre el cuerpo humano y su uso.

Según ella, muchas personas temen a sus propios cuerpos. "Nos han puesto tantas imágenes de cómo nos debemos ver que nos da mucho miedo no cumplir con las expectativas", sentencia la creadora.

Pero no solo eso. Para Chung este pavor también tiene que ver con el desconocimiento de la propia corporalidad. Ella agrega: "Aun cuando nos comunicamos con el cuerpo más allá de lo que pensamos, jamás se nos enseña a pensar con él sino a distanciarnos, a no tocarnos, mirarnos, conocernos ni reconocernos".

Es por todo esto que "Quitapesar" tiene un elenco variado. Hay una bailarina (Inés Coronado) que tiene una discapacidad física; también figura otra (Francesca Sissa) de gran estatura que interactúa con una más pequeña (Silvia Ágreda); un deportista (Diego Villarán) que jamás hizo danza; y un hombre (Fernando Escudero) de 51 años.

"Quitapesar" no busca ser nada abstracto. Por el contrario, su mensaje quiere llegar a todas las personas –sobre todo a quienes no practican la danza–, por lo que tratarán de integrar al público al montaje. "Eso no significa que los vamos a sacar a bailar, sino que hay otras dinámicas. Una, por ejemplo, es pedirles que nos den un gesto, como una sonrisa, para que nosotros la amplifiquemos e improvisemos con ella", afirma Chung.

MÁS INFORMACIÓN

​Lugar: Alianza Francesa de Miraflores.

Dirección: Av. Arequipa 4599.

Estreno: jueves 15 de noviembre.

Horario: jueves y viernes, 8 p.m.

Boletos: Tu Entrada.