"La reunificación de las dos Coreas": nuestra crítica a la obra de teatro

Hace pocos meses se vio algo que parecía imposible: los líderes de las dos Coreas dándose la mano, sonrientes. Esto obliga a variar el sentido metafórico del título de la pieza que se pone en la Alianza Francesa, "La reunificación de las dos Coreas", pues de significar "lo imposible" ahora connota "¿algo que podría ser?". No sé si tal evento estaba en la perspectiva del dramaturgo Joël Pommerat; de ser así, tendría cualidades proféticas o premonitorias, como se le atribuye a ciertos poetas.

En su entrevista al régisseur, Cristophe Triau logra extraerle su método para alcanzar lo que él llama "escribir un espectáculo", que le ha valido –sumado a otras virtudes escénicas– ser considerado uno de los principales representantes del teatro francés contemporáneo.

Le toma un año y medio estrenar una nueva obra; primero es el título, que debe surgir como "intuición y certeza"; por ejemplo, "La reunificación de las dos Coreas", que es una metáfora de la imposibilidad (o posibilidad) de la reunificación de las parejas (de las medias naranjas). Luego hay que definir el formato del espacio escénico donde cobrará vida la obra, pensando tanto en los actores como en el público. Para la pieza en mención decidió que sea bifrontal (es decir que el público se sitúe tanto al frente como detrás del escenario), pero en la puesta limeña se optó por que sea frontal. Sigue el trabajo solitario de 2 a 5 meses donde reflexiona e imagina en torno al nombre y el espacio, de esa masa de ideas extrae un proyecto particular que comienza a pergeñar. Viene la primera prueba con los actores que dura aproximadamente un mes, luego siguen otras que en total toman entre tres y cuatro meses no consecutivos, por la necesidad de ir adaptando lo que de allí aparece. Cinco meses antes del estreno, la máquina teatral (espacio, luces, escenografía, sonido, vestuario, y actores) está lista. Es recién allí que empieza la "escritura sobre la escena" hecha de improvisaciones en la que los actores aportan sus intuiciones escogiendo qué decir y qué no, en qué orden, etc. Para finalizar, el dramaturgo asiste como espectador al estreno para respirar la última etapa de este trayecto creativo: la unión entre la escena y el público.

Nadine Vallejo logra una extraordinaria traducción del texto francés al castellano peruano, que le permite, junto (y gracias) a Alfonso Santistevan, recrear la propuesta a la manera de Pommerat, donde la soltura interpretativa del elenco, que se entrega con plenitud, es un aporte determinante para el desarrollo de la acción. Veinte sketches de amor surgen, uno por uno, de una escenografía monócroma y laberíntica a un ritmo de metrónomo y coordinación milimétrica. Con ingenio, humor e ironía, sin dorar la píldora, se van desarrollando situaciones extremas a las que solo se llega por amor.

Rápidamente, los espectadores quedan atrapados en la trama del patchwork, ríen con ganas, aunque les quede un gustito amargo al verse reflejados.

AL DETALLE

Puntuación: 4/5 estrellas

Dramaturgia: Joël Pommerat.

Dirección: Alfonso Santistevan y Nadine Vallejo.

Actúan: Miguel Álvarez, Magali Bolívar, Alberick García, Alejandra Guerra, Sergio Llusera, Bertha Pancorvo, Sofía Rocha, Roberto Ruiz, Vanessa Vizcarra y Alfonso Santistevan.

Lugar: Alianza Francesa de Miraflores.

Temporada: de jueves a domingo, 8 p.m. (hasta el 2 de setiembre).