Teatro AAA celebra sus 80 años de creación

La casona del Jr. Ica que funciona como local de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) es un lugar lleno de historia. No es difícil ver el escenario del teatro e imaginar ahí a Dimitri Rostoff, maestro y bailarín que llegó a Lima en 1943 como uno de los artistas principales de la Original Ballet Russe, a dictar clases de danza clásica. O sentarse en su tradicional cafetería y visualizar a unas pequeñas Lucy Telge, actual directora del Ballet Municipal, u Olga Shimasaki, ex directora del Ballet Nacional, alistándose para sus clases.

Allí también se hicieron transmisiones radiales. En enero de 1940, la AAA organizó dos ciclos de radioteatralizaciones: "Panorama del teatro universal" y "Tradiciones peruanas", cuyo contenido hacía honor a sus nombres. El cine tampoco fue ajeno: en 1945 se estrenó "La lunareja", filme producido por ellos mismos y dirigido por Bernardo Roca Rey.

El principal quehacer de la AAA, sin embargo, siempre ha sido el teatro. De hecho, antes de ocupar su actual local (antes de 1943, sus oficinas funcionaron en la calle Espaderos, cerca de la cuadra 5 del Jirón de la Unión) ya exploraban sobre las tablas. En 1938, durante su primer año de fundada, montaron "De los invencibles hechos de don Quijote de la Mancha", de Juan Ávila, y la zarzuela "La verbena de la Paloma", que presentaron en el Teatro Municipal. Más adelante se pondrían en escena obras de García Lorca, Bernard Shaw y, por primera vez en la historia republicana, el autosacramental "El gran teatro del mundo", de Calderón de la Barca.

Todo lo mencionado fue posible gracias a los aportes mensuales de los asociados, financiamiento que en la actualidad no existe. Ahora que la AAA cumple 80 años de fundación, Ximena Arroyo, su directora ejecutiva, se siente orgullosa de liderar una institución que se autosostiene gracias a sus talleres de formación, producciones propias y alquiler de espacios. Ella comenta: "Nuestro público mayoritario viene de Lima este, norte y de aquí, del Centro de Lima. Es por eso que nuestra oferta es muy barata, algo que también nos juega en contra, aunque hemos logrado que funcione".

POR LA JUVENTUD

Tanto Arroyo como Sonia Seminario, actual presidenta de la institución, saben que su ubicación es una de las razones por la que la AAA no está tan considerada en la cartelera comercial. Aún así, no han evaluado mudarse. Seminario comenta: "Creemos que el Centro de Lima necesita sus instituciones culturales. Aquí nacimos y este es nuestro sitio".



Arroyo agrega: "Si bien los fundadores eran gente pudiente, querían que la cultura llegará a todas partes, sobre todo a la gente que no tenía acceso a ella. Nosotros respetamos ese espíritu. Además, este es un espacio para jóvenes que recién se inician en la producción. ¿En dónde se presentarían si no hubiese un espacio como este? ¿Cómo mejorarían si no confrontan su trabajo con el público? Por ello es que la AAA cumple 80 años y está muy viva".

MÁS DATOS

Por los festejos de sus 80 años de fundación, la AAA presentará "Momentos". Se trata de un ciclo de fragmentos de 20 minutos de ocho obras emblemáticas en la historia de la institución.



Del viernes 8 al domingo 17 se presentarán "Muerte de Atahualpa", "El diario de Ana Frank", "La voz humana" y "Las brujas de Salem".

Del viernes 22 al domingo 1 de julio se montarán "Romeo y Julieta", "Panorama desde el puente", "Collacocha" y "La vida es sueño".



Todas las obras se llevarán a cabo en la AAA (Jr. Ica 323, Centro de Lima).



Precio de entradas: 4 obras a S/35 general y S/25 estudiantes. Disponibles en Atrapalo.pe y la boletería del teatro.