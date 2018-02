La tragedia es el destino: "Antígona como pre-texto"

Bien se podría imaginar a la Antígona de Sófocles cantar el coro rockero de "I Fought The Law" ("Luché contra la ley"), de The Clash, momentos antes de que ella se quite la vida. De forma similar a la canción de la banda inglesa, ella se enfrentó al tirano Creonte, rey de Tebas, quien ordenó que nadie podía darle sepultura al cuerpo de Polinices, traidor de la corona y hermano de la protagonista. Ella, hija de Edipo y por tanto heredera de un inevitable destino trágico, desobedeció el injusto mandato, pero al ver que el éxito era inalcanzable, se colgó de una soga. La ley, como siempre, ganó.

Esta tragedia, sin embargo, sirve para reflexionar sobre lo que hoy viven las mujeres en nuestro país. Así opina Omar del Águila, quien actualmente dirige en la Asociación de Artistas Aficionados "Antígona como pre-texto", obra teatral que combina fragmentos del cuento griego con otros de "Antígona furiosa", de Griselda Gambaro, y "Pre-texto", de Sara Joffré.

Del Águila comenta: "Hace poco el Poder Judicial dejó libre al hombre que atacó a Arlette Contreras y si uno se molesta por la impotencia que esta situación genera, habría que imaginarse cómo se siente la víctima. Así como ella, hay muchas más que jamás encontrarán justicia y a las que el suicidio podría parecer la única opción para sentirse libres".

"Antígona como pre-texto" propone una mirada crítica sobre la injusticia y los abusos del poder, además de hablar sobre la manipulación y el falso liderazgo. Según Del Águila, los elementos del teatro del absurdo –como los intrincados diálogos– sirven para hacer hincapié en lo que Sara Joffré sostenía: los problemas de comunicación degeneran en la imposición de creencias. En la obra, asimismo, se ve a Antígona regresar de la muerte para encarar a sus jueces y a los que no hicieron nada para defenderla.

"Ella no quiere quedarse relegada ante el poder ni se deja llevar por él. Es una mujer empoderada que no quiere quedarse callada. Pero en nuestra realidad, la gran mayoría de personas no sabemos cómo movilizarnos o luchar desde nuestra postura. Siempre hay que ser pesimistas porque nunca sabemos qué puede pasar", concluye el director.

Más información

​Lugar: Asociación de Artistas Aficionados. Dirección: Jirón Ica 323, Cercado de Lima. Horario: viernes y sábados, 8 p.m.; domingos, 7 p.m. Entradas: S/5, general.