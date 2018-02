Verónica Álvarez es nominada a los Helen Hayes Awards

El martes por la noche de hace exactamente dos semanas, Verónica Álvarez se sentía intranquila. No pasaba ni un minuto y volvía a mirar de reojo su celular, mientras daba indicaciones y corregía a sus alumnos de baile. La espera le parecía eterna: en cualquier momento anunciarían a los nominados a los Helen Hayes Awards, galardón que premia lo mejor del teatro en Washington, y esperaba que "In the Heights", musical en el que participó en 2016, estuviese en la nómina.

Pero ella no estaba preparada para lo que pasó. A las 8:30 p.m., cuando Álvarez supo que había sido nominada en la categoría Outstanding Lead Actress in a Musical por su interpretación de Vanessa, estalló en lágrimas. Ella comenta: "Sabía que a la obra le iba a ir bien, pero no estaba esperanzada en que me sucedería lo mismo. No sé, es mi primer trabajo afuera, no soy muy conocida allá, así que no me quería hacer falsas esperanzas".

Esa fue la tercera vez que Álvarez lloró por una buena noticia en su carrera. Curiosamente, todas relacionadas con la misma obra de teatro. La primera fue a finales del 2015, mientras caminaba por la avenida Camino Real y la bailarina Vania Masías la llamó: "In the Heights", su musical favorito, llegaría a Lima con el nombre de "En el barrio" y ella sería Vanessa. Lágrimas. Pocos días después, hizo una audición frente a Bruno Ascenzo, el director de la obra, y antes de terminar su presentación, él la detuvo y le dijo que el papel era suyo. La obra se montó con éxito en el 2016, en el teatro Pirandello.

La segunda fue en Nueva York, en marzo de ese mismo año. Dos días después de su cásting para "In the Heights" y mientras paseaba por la ciudad con su mamá y amigos, recibió una llamada: había sido seleccionada como Vanessa para el montaje de Washington. "La temporada duró 5 semanas y todos los días tuvimos el teatro lleno. Esa fue la primera vez que se montaba en Estados Unidos una obra de Broadway en 'spanglish'. Casi todo era en español, pero teníamos algunas frases y algunas parte de las canciones en inglés para reflejar la realidad del país", dice Álvarez.

—Tantas veces Vanessa—

Más allá de haberla protagonizado en dos ocasiones y en países distintos, Álvarez tiene una conexión especial con "In the Heights" desde que la vio por primera vez en Off-Broadway, en el 2007. Incluso, ella acepta que es la obra que "más veces ha visto en su vida" y que gracias a este montaje comprobó que la salsa y todos los géneros de danza urbanos que tanto le gustan eran compatibles con el teatro musical.

Pero eso no es todo. Ella agrega: "Me identifiqué con esa obra porque muestra a personas que buscan su hogar. Los protagonistas son hijos de migrantes y tienen conflictos de identidad porque hablan español pero viven en Estados Unidos y no se sienten parte de ese lugar. Eso me pasó a mí. Yo soy dominicana y, tras vivir entre ese país y EE.UU., recién me quedé en Lima desde los 8 años. A veces, durante el colegio, sentía que no pertenecía, pero con los años me fui volviendo más limeña".

Más información

"In the Heights" compite en 18 categorías. Los resultados se anunciarán el 14 de mayo.