Jallmay presentará "Latidos del Imperio Inca" en Tacna y Lima antes de iniciar gira por Europa. (Foto: Difusión)
Jallmay presentará "Latidos del Imperio Inca" en Tacna y Lima antes de iniciar gira por Europa. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La compañía peruana Jallmay Alto Folclor anunció que su espectáculo “Latidos del Imperio Inca” se presentará en Tacna y Lima antes de emprender su nueva gira internacional por Europa. Esta será la primera vez que lleguen a la ‘ciudad heroica’ y también marcará la despedida de la capital peruana con un total de cinco funciones programadas durante julio.

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