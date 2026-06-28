La compañía peruana Jallmay Alto Folclor anunció que su espectáculo “Latidos del Imperio Inca” se presentará en Tacna y Lima antes de emprender su nueva gira internacional por Europa. Esta será la primera vez que lleguen a la ‘ciudad heroica’ y también marcará la despedida de la capital peruana con un total de cinco funciones programadas durante julio.

El montaje propone un recorrido por la historia y la identidad cultural del Perú a través de la danza, la música en vivo y una puesta en escena de gran formato. La producción está dividida en dos actos: “El Mundo Ancestral” y “La Cultura Viva de Hoy”, que recrean momentos emblemáticos como el Inti Raymi, pasajes del drama inca Ollantay y expresiones artísticas de la Costa, Sierra y Selva.

“Queríamos que Tacna y Lima tuvieran la primera versión de este espectáculo antes de llevarlo a Europa. Para nosotros tiene un significado enorme partir desde el sur del Perú hacia el mundo”, señaló, el director general y fundador de Jallmay, Humberto Valdivia Yóplac.

Jallmay presentará "Latidos del Imperio Inca" en Tacna y Lima antes de iniciar gira por Europa. (Foto: Difusión)

Las funciones en Tacna se realizarán el 19 y 20 de julio en el Centro Cultural Jorge Basadre, mientras que el 25 de julio la compañía ofrecerá dos presentaciones en el Teatro Unifé, en Lima. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Sobre su gira por Europa

Tras su paso por el país, Jallmay iniciará una nueva gira por Francia y España como parte del reconocido circuito “Festivals du Sud”, donde compartirá escenario con agrupaciones de distintos continentes.

La compañía suma 28 años de trayectoria, más de 40 giras internacionales y presentaciones en 40 países, consolidándose como una de las principales embajadoras del folclore peruano.

Jallmay presentará "Latidos del Imperio Inca" en Tacna y Lima antes de iniciar gira por Europa. (Foto: Difusión)

Este nuevo viaje llega luego del exitoso recorrido de “El Vuelo del Cóndor”, espectáculo que entre marzo y abril de 2026 agotó sus funciones en 25 ciudades francesas. El impacto fue tal que los organizadores ampliaron la temporada a 35 ciudades para una segunda etapa que se desarrollará entre octubre y diciembre de este año.