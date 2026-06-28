La compañía peruana Jallmay Alto Folclor anunció que su espectáculo“Latidos del Imperio Inca” se presentará en Tacna y Lima antes de emprender su nueva gira internacional por Europa. Esta será la primera vez que lleguen a la ‘ciudad heroica’ y también marcará la despedida de la capital peruana con un total de cinco funciones programadas durante julio.
La compañía peruana Jallmay Alto Folclor anunció que su espectáculo“Latidos del Imperio Inca” se presentará en Tacna y Lima antes de emprender su nueva gira internacional por Europa. Esta será la primera vez que lleguen a la ‘ciudad heroica’ y también marcará la despedida de la capital peruana con un total de cinco funciones programadas durante julio.
El montaje propone un recorrido por la historia y la identidad cultural del Perú a través de la danza, la música en vivo y una puesta en escena de gran formato. La producción está dividida en dos actos: “El Mundo Ancestral” y “La Cultura Viva de Hoy”, que recrean momentos emblemáticos como el Inti Raymi, pasajes del drama inca Ollantay y expresiones artísticas de la Costa, Sierra y Selva.
“Queríamos que Tacna y Lima tuvieran la primera versión de este espectáculo antes de llevarlo a Europa. Para nosotros tiene un significado enorme partir desde el sur del Perú hacia el mundo”, señaló, el director general y fundador de Jallmay, Humberto Valdivia Yóplac.
Las funciones en Tacna se realizarán el 19 y 20 de julio en el Centro Cultural Jorge Basadre, mientras que el 25 de julio la compañía ofrecerá dos presentaciones en el Teatro Unifé, en Lima. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.
Sobre su gira por Europa
Tras su paso por el país, Jallmay iniciará una nueva gira por Francia y España como parte del reconocido circuito “Festivals du Sud”, donde compartirá escenario con agrupaciones de distintos continentes.
La compañía suma 28 años de trayectoria, más de 40 giras internacionales y presentaciones en 40 países, consolidándose como una de las principales embajadoras del folclore peruano.
Este nuevo viaje llega luego del exitoso recorrido de “El Vuelo del Cóndor”, espectáculo que entre marzo y abril de 2026 agotó sus funciones en 25 ciudades francesas. El impacto fue tal que los organizadores ampliaron la temporada a 35 ciudades para una segunda etapa que se desarrollará entre octubre y diciembre de este año.
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