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Resumen

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Job Mansilla empezó en el stand up comedy hace 15 años. Casi a la par se formó como actor.
Job Mansilla empezó en el stand up comedy hace 15 años. Casi a la par se formó como actor.
/ Los Productores
Por Alfonso Rivadeneyra García

En sus primeros minutos, la obra de teatro tiene que ganarse la atención del público. En el caso de “El método Grönholm” (Los Productores), uno de los responsables de ello es Job Mansilla (36), actor y comediante de stand up. No es el primero en salir a escena; ese es el trabajo de Óscar Meza, que interpreta a un ejecutivo dispuesto a todo por obtener un puesto de trabajo. Un par de minutos después aparece Mansilla, que interpreta a su competidor y opuesto absoluto. Risueño donde el otro es malhumorado, obsequioso, nada reservado. Un tipo al que te encontrarías en el bus o la fila para el seguro y que te invitaría una mentita.

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