En sus primeros minutos, la obra de teatro tiene que ganarse la atención del público. En el caso de “El método Grönholm” (Los Productores), uno de los responsables de ello es Job Mansilla (36), actor y comediante de stand up. No es el primero en salir a escena; ese es el trabajo de Óscar Meza, que interpreta a un ejecutivo dispuesto a todo por obtener un puesto de trabajo. Un par de minutos después aparece Mansilla, que interpreta a su competidor y opuesto absoluto. Risueño donde el otro es malhumorado, obsequioso, nada reservado. Un tipo al que te encontrarías en el bus o la fila para el seguro y que te invitaría una mentita.

“Comenzó a salir los ensayos esa energía, porque queríamos presionarlo a Oscar. Salió esta energía del vivo, que es muy peruano, y nos gustó. Al director (Rómulo Assereto) le gustó la propuesta, entonces le fuimos dando a fondo y apareció este charlatán, que está ahí siempre con la labia, ajustando a la gente”, cuenta Mansilla vía Zoom.

¿De qué trata “El método Grönholm”?

Él interpreta a Enrique Fernández, postulante a un puesto de trabajo en una trasnacional. Allí se encuentra con su competencia, Fernando Porta (Oscar Meza), Carlos Bueno (Manuel Gold) y Mercedes Vega (Stephany Orúe). Todos ellos pasan por un proceso de selección distinto a cualquier otra empresa. Allí entra a tallar el llamado método Grönholm que da nombre a la obra, escrita originalmente por el catalán Jordi Galceran.

"La obra quiere reflejar cómo la desesperación por el poder, por el dinero, nos lleva al extremo". Job Mansilla , actor

La tiranía del mercado

La obra es una sátira sobre el mercado laboral. Y entre un chiste y otro, se adivina la crítica. “A mí me gusta el mensaje que da la obra. Porque lamentablemente se va confirmando, y más en el país en donde estamos, que los altos cargos, los altos ejecutivos de las empresas que de algún modo afectan el futuro del país, pareciera que un requisito [para ser uno de ellos] es estar totalmente alejado emocionalmente de la sociedad”, cuenta Mansilla.

“La obra quiere reflejar cómo la desesperación por el poder, por el dinero, nos lleva al extremo. Hasta que hagamos lo que tengamos que hacer con tal de tener esa chamba. No sé si podamos cambiar aún ese sistema con el teatro, pero por lo menos estamos ahí diciendo: ‘oye, esto está un poco así’. Esta obra se escribió en el 2003, hace 23 años, y me parece más presente que nunca con lo que estamos viviendo con nuestros líderes corporativos”, añade el actor.

Mansilla conoce lo suyo. Lleva años como actor, sea para televisión, teatro o cine (fue secundario en “Muerto de risa”), y también se ha hecho un nombre propio en el circuito local de comedia stand up. Uno podría suponer que ese trabajo lo curtió para enfrentarse a la audiencia. “Me ha preparado para identificar cómo va el ritmo, el timing, la energía del público. Soy muy consciente de cómo reacciona el público a lo que está pasando”, cuenta. “Soy el actor que soy porque primero hice stand-up”.

Si algo destaca Mansilla de esa forma de trabajo, eso es el respeto a las propuestas del compañero improvisante, lección extrapolable al teatro formal, pues hace que todo sea más productivo. “Cuando tú comienzas a cortar propuestas del actor, él inconscientemente se va bloqueando también, deja de proponer y un actor no propositivo es complicado para el ensayo. Porque no avanza la cosa”, sostiene. Con 15 años de experiencia escénica, hay cosas que ya no aceptaría con tal de tener trabajo. “Proyecto que viene, si no hay pago por ensayo, ni lo converso”.