Johanna San Miguel Dammert y Carlos Alberto Carlín Salazar son “más que amigos, hermanos”, pero no fue así siempre. Sus primeros encuentros fueron desencuentros. Ella ya era actriz y él aspiraba a serlo, cuando en 1985, coincidieron por primera vez en la Casa Dasso, en Barranco. “Me choteó de la peor manera y así fue a lo largo de los años, hasta que trabajamos juntos en ‘Pataclaun, y la amistad surgió’”, recuerda el popular ‘Tony’. Desde entonces, son inseparables y manejan el mismo código de humor, el cual pondrán de manifiesto el próximo 21 de abril en el espectáculo “Hasta que la tele nos separe”.

“Lo que vamos a hacer es jugar con las relaciones de parejas partiendo de nosotros, que tenemos como 50 años o más, y cómo hacemos para sostener el argumento de que -en mi caso- no me da la gana de tener pareja y cómo la sociedad de pronto te pregunta permanentemente por qué no estas con alguien. Lo mismo pasa con la mujer. Jugamos con eso y con distintas situaciones, uno tiene que asumir que está solo en la vida, que tienes que buscar una pareja y cómo la tecnología te ayuda con eso”, destaca Carlín.

“Hablamos de todas las formas en las que el amor de una pareja o de dos personas que siempre han estado vinculadas puede manifestarse.... Y como estamos caducos queremos preguntarle a la gente cómo hacemos si queremos conseguir una cita, sobre todo ahora que hay un montón de aplicativos, por ejemplo Tinder.”, añade Johanna.

“Hasta que la tele nos separé” va desde el 21 de abril hasta el 1 de mayo. Serán 12 funciones de un espectáculo inédito, cuyo debut tuvo que ser reprogramado hasta en dos oportunidades debido a la pandemia del Covid-19.

Primer encuentro

La primera vez que los actores coincidieron fue en los años 80 durante las grabaciones de la telenovela “Carmín” en la Casa Dasso. Johanna interpretaba a Andrea Aramburú, mientras que Carlos llegó buscando una oportunidad, pues aspiraba ser actor.

“Ese día ella estaba junto a nuestra única congresista valiosa que tenemos, que es Susel Paredes (entonces actriz), y me choteó de la peor manera.... En ‘Pataclaun’ no le quedó más remedio que soportarme, aunque hizo algunas maldades muy serias y traumáticas”, narra Carlín.

“Yo ni me acuerdo de su cara, pero él me tiene tan grabada, casi como un trauma, ja,ja,ja. Solo recuerdo una sombra que se nos acercó a hablarnos y yo le dije: ' Susel, vámonos, qué haces hablando con él’. Y en otra oportunidad, cuando estaba en la Calle de las Pizzas con Wendy (Ramos), sentadas en la mesa, se acercó esta persona, que era Carlín, y dijo: ‘Hola’. Inmediatamente le pedí a Wendy que no hable con él e hice como que ya nos íbamos”, cuenta San Miguel.

“Luego hicimos una telenovela (‘Los unos y los otros’) y me choteó también. Se hizo más amiga de mi mejor amigo”, añade el presentador de “Wantan Night”. “Me parecía una persona rara, sus manos chiquitas y su cabeza más grande que su cuerpo, ja,ja,ja’”, adiciona la actriz.

Fue en “Pataclaun”, exitosa sitcom producida por July Nuters, donde se da un acercamiento importante entre los populares ‘Queca’ y ‘Tony’.

“Ahí nos dimos cuenta que tenemos un código de humor parecido y estuvimos cinco años en radio Planeta con ‘Yo te amo yo tampoco’”, señala Johanna.

“Después se fue a la televisión y siempre hace eso. Cada vez que aparece algo interesante se va y me deja en una eterna espera. Por eso el título de nuestro show es: ‘Hasta que la tele nos separe’”, explica Carlín.

Dualidad

En agosto del 2021, Johanna revivió en Instagram una fotografía en la que aparece besándose con Carlos, y como era de esperarse los seguidores de ambos artistas especularon inmediatamente sobre un posible romance entre ellos. Al respecto, la actriz reconoce que alguna vez le planteó esa posibilidad a su compañero de aventuras.

“Yo sí he tenido esa idea y se la dije”, refiere Johanna. “Pero no estabas en las mejores condiciones”, aclara Carlín. “Nosotros hasta hemos hablado de tener un hijo cuando éramos chibolos. Yo soy una excelente mamá”, agrega la artista nacional. “Sí, me hubiese gustado”, asiente el actor.

San Miguel Dammert y Carlín Salazar tienen caracteres disímiles sin embargo forman una dupla potente. Son grandes amigos y juntos han compartido experiencias que han marcado sus vidas, pero consideran que una relación amorosa sería devastadora para ambos.

“Desde hace años, todo el mundo se pregunta por qué no estamos juntos, por qué no somos pareja. Es imposible. Nos sacaríamos los ojos, terminaríamos en los dominicales. Carlín es recontra ermitaño, creo que quiere estar solo por el resto de su vida junto a Místico y a Layla (sus perros) y sus muñecos. En mi caso yo sí quiero encontrar a alguien que sea lo máximo para mí. Carlín es más frío, yo más apasionada”, refiere San Miguel.

“De decidir iniciar una relación, terminaríamos matándonos a las 48 años. Es un amor-odio”, asegura Carlos Carlín. (Foto: DEA Promotora)

“De decidir iniciar una relación, terminaríamos matándonos a las 48 años. Es un amor-odio”, enfatiza el actor. “Y está siendo buena gente con 48 horas, creo que a la hora y media ya no te soporto. Pero aun así lo amo, lo admiro, es parte de mi familia, hay demasiado amor, respeto, admiración. Es un placer trabajar y crear con él”, subraya Johanna.