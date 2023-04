Johanna San Miguel y Carlos Carlín, como todos los artistas en esta época, esperan que nadie los cancele. Ciertamente, creen haberse salvado por el momento. “En los términos que se usan ahora, no creo (que haya pasado)”, cuenta Carlín. “Las cancelaciones ahora son como mucho más contundentes, fuertes. Felizmente, creo que ni Johanna ni yo hemos pasado por eso”, dijo el actor en entrevista para El Comercio.

Parte de la vida adulta es juntarse y compartir con los amigos. Ambos, desde sus épocas de “Pataclaun”, han cultivado esta amistad; reflejada públicamente en varios espectáculos de comedia. Pero parte de la vida también es suspender planes, de ahí que esta entrevista haya sido por Zoom, con Johanna sorprendida por un viaje de urgencia, fuera de la ciudad. Aun así, la química de ambos se mantiene intacta incluso cuando no están en el mismo espacio.

En la nueva obra, ambos actores interpretan a dos influencers que meten la pata y en consecuencia, como dice el título, son “cancelados”. “El planteamiento de esta obra es algo que nos pasa a todos. La gran mayoría no despega los ojos del celular, que se ha vuelto casi como nuestro tercer ojo. Eso por un lado, y por el otro lado también está el tema en las redes sociales. Entonces, hay como un poquito de presión, que no sé de dónde empezó, o a quién se le ocurrió, y de pronto todos hemos terminado en esto”, indicó San Miguel.

Si bien el título es “Cancelados”, no es que la cultura de la cancelación vaya a monopolizar las interacciones de este par, pues la obra busca adentrarse más que nada en los vínculos humanos con la tecnología social. En la cultura de la cancelación como tal, una persona, grupo de personas o empresa que haya hecho algo deleznable es juzgado por las redes, sea en comentarios, sea revelando información privada (doxeo). Algunos de estos casos llegan a la vía penal para dar justicia a las víctimas, pero otros quedan en nada.

¿La cancelación está matando la comedia? Los actores respondieron a la consulta de este medio. “Yo creo que sí”, dice San Miguel”. “O sea, es delicado, pues todos somos tan diferentes. ¿Qué puede ser demasiado para ti? Es muy personal”. En esa zona gris, Carlín encuentra algo de luz. “Es una línea muy delgada, muy personal, pero sí ayuda a que se regulen ciertas formas que antes, digamos, no estaban reguladas. No está bien que alguien haga escarnio, se burle, maltrate a una minoría. No estuvo bien antes ni lo estará más adelante. Pero cuando la línea se fija por una moralina, por una sensibilidad que no está muy clara, ahí entran los conflictos”, sostiene Carlín.

¿Qué ventaja ofrece la comedia cuando se usa para tratar cosas serias? "La comedia puede sostener muchas cosas. Ahora, también hay que ser bien realista con la épocas en la que vivimos. Hay muchas cosas que ya no son políticamente correctas de decir", contó Johanna San Miguel. "La comedia, y nosotros lo sabemos bien, funciona muy poderosamente para burlarnos de nosotros mismos y que la gente se identifique con esa con esa cacha, con esa sátira", agregó Carlín. / DEA Promotora/Giuseppe Falla

Narices rojas

Curiosamente, “Cancelados” habla sobre las reacciones que provocan nuestras palabras en redes sociales. Ambos actores lo saben, y en particular Johanna San Miguel redescubrió esa sensación a inicios de semana cuando, ante el anuncio de que Latina retransmitirá “Pataclaun”, compartió una story con la frase “Y ojalá nos paguen regalías”. Cinco palabras que han motivado múltiples noticias en redes sociales, así como una respuesta del canal 2. ¿Les pagan regalías a los actores de este clásico del humor peruano?

San Miguel: “Como actores estamos inscritos en Inter Artis, que hace un buen trabajo y nos pagan un monto. Yo puse una historia y eso se hizo una bola enorme, gigante (risas), y salió en todos lados. ¿Qué es lo que sentimos? No podemos hacer ya nada ahora, ¿verdad? Pero creo que las reglas del juego deberían cambiar para las nuevas generaciones o para quienes empiezan a hacer cosas; en el sentido de que realmente este es un programa que tiene 25 años. ¿Qué bárbaro, no? Y lo pueden repetir las veces que quieran y así pasa con las novelas, así pueden repetir “Carmín”. Tenemos entendido que hay otros países donde si repites una serie, una novela, pues tus regalías son importantes. Por eso hice el comentario”.

Carlín: “Yo te aseguro que el papá de ‘La pequeña maravilla‘ vive súper bien, ¿no?”

San Miguel: (Risas).