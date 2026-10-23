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“2 de Ribeyro” reúne las obras “El último cliente” y “Confusión en la prefectura”, basadas en textos teatrales de Julio Ramón Ribeyro. La temporada va hasta el 31 de octubre en el Teatro de Lucía.
“2 de Ribeyro” reúne las obras “El último cliente” y “Confusión en la prefectura”, basadas en textos teatrales de Julio Ramón Ribeyro. La temporada va hasta el 31 de octubre en el Teatro de Lucía.
Por Ángel Navarro Quevedo

En algún rincón del Perú, un prefecto despierta con la noticia de que cayó el gobierno, que un golpe de Estado se llevó a cabo y que un militar ahora es presidente. Lejos de alarmarse, el funcionario hace cuentas y se acomoda al nuevo orden con la naturalidad. Escrita en los años sesenta, “Confusión en la prefectura”, pieza breve de Julio Ramón Ribeyro, regresa junto a la obra “El último cliente” en “2 de Ribeyro”, obra que se encuentra de temporada hasta el 31 de octubre en el Teatro de Lucía.

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