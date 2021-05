Las actrices Lizet Chávez y Katerina D’Onofrio regresan a la escena como protagonistas de la obra virtual “Milagros”, escrita por Gina Guerrero Pflücker y dirigida por Carla Valdivia. Esta producción busca visibilizar historias para la reflexión del público.

La obra “Milagros” cuenta la historia de Cristina y Alejandra, dos hermanas unidas por un vínculo muy fuerte desde la infancia. Han sobrevivido a todo lo que les ha sucedido mientras crecían y, ahora, ya de adultas, se encuentran lejos.

Una debe ayudar a la otra con un pedido muy especial. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a alguien a quien se ama? ¿Debemos tomar decisiones vitales por otros? Estas y más interrogantes se resolverán en la obra.

“(La obra es) muy potente ya que nos enfrenta a un suceso inesperado que lleva la carga del amor y de la muerte. Es una búsqueda real del desapego, inminente y necesario para la comprensión de esto que llamamos vida, de este cruce de deseos, milagros y decisiones que nos terminan convenciendo de que venimos aquí complejamente humanos con la única misión de intentar amar”, señaló Katerina D’Onofrio.

Por otro lado, Lizet Chávez señaló que la obra hace referencia a la coyuntura actual, y reflexiona: “¿Cómo dejar ir a quien más quieres? ¿Cómo seguir?, me pregunto cada vez que ensayamos y obviamente no tengo respuestas. El amor y la despedida deberían ser palabras lejanas, que no caben en la misma oración, pero hoy están tan juntas que da miedo”.

La obra “Milagro” sólo tendrá cuatro únicas funciones, los días 14, 15, 21 y 22 de mayo a las 9:00 p. m., vía la plataforma Joinnus Live. Las entradas están a la venta a través de Joinnus y la preventa cuesta S/15 hasta el 13 de mayo.

