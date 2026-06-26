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Resumen

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Era 1990. Jorge Benavides necesitaba un personaje para un sketch sobre Luis Miguel y Carlos Vílchez encontró la inspiración en un recuerdo de barrio: un joven que volvió de Estados Unidos con ropa llamativa, gestos desbordados y una personalidad imposible de ignorar. A esa imagen le sumó su fanatismo por el ídolo mexicano y su propio instinto para la exageración. Así nació La Carlota.

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