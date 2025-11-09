“La ciudad de las delicias” es un mapa fragmentado de voces jóvenes que exploran, desde el cuerpo, las contradicciones y pulsiones de una generación que busca sentido a través del arte. A partir de los testimonios de sus intérpretes, la obra construye retratos llenos de preguntas que indagan —con humor, con tragedia y con verdad— en aquello que normalmente se calla, e invita al espectador a recorrer un viaje emocional donde caben los sueños explícitos, las tensiones familiares, las heridas del racismo y la clase, los ecos de la religión, el amor y la pérdida, y las guerras que nos tocan, aunque parezcan lejanas.

“La ciudad de las delicias” es una experiencia compartida: un espacio de escucha, confesión y comunidad, donde los intérpretes y el público se encuentran frente a la pregunta esencial de toda creación: ¿por qué seguimos haciendo arte?

Montaje de los egresados de la V promoción de la formación actoral 2024-25 de la Compañía de Teatro Físico.

Bajo la dirección de Fernando Castro, el elenco está conformado por Sandra Hamide, Eliana Barriga, Eliot Chagua, Josué Mera, Fernanda Mía, Japhet Palomino, Andrés Salinas, Giancarlo Santos y Silvana Ventura.