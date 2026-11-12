“Debo reconocer que me he equivocado profundamente”, admite Fernando Luque, quien, tras 15 años buscando respuestas a su propia existencia y a la vida, hoy las encuentra en el catolicismo. No habla de un error menor, sino de media vida lejos de la fe. Y ese regreso lo ha llevado a un escenario monumental: Luque es el director del espectáculo teatral que se presentará en el Estadio Nacional durante el Encuentro de Jóvenes con el papa León XIV.

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En el trajín de menos de un mes se levantó la estructura sobre los ejes pastorales del encuentro y las ideas fueron aterrizando para crear una obra de menos de una hora de duración. La obra cuenta la historia de cinco jóvenes anónimos, de esos que uno cruza en la esquina del barrio, como el vecino o quien vende el pan por la mañana. Cada uno carga problemas que parecen no tener solución, hasta que se encuentra con Cristo. El cómo, Luque prefiere dejarlo en suspenso.

Fernando Luque presenta “Retorno, historia de una conversión”, obra escrita e interpretada por el actor que se estrenará el 19 de noviembre en La Vaca Multicolor.

La historia se remonta a un encuentro de teatreros católicos —del que supo durante una misa en el Derby—, cuando acababa de volver a la fe. Su amiga Ana Lucía Neira lo invitó y allí conoció a Marcos Gallardo y a José Navarro, de la Vicaría de la Juventud. Un año de conversaciones con Marcos, hoy seminarista, desembocó en una visita a La Vaca Multicolor y en una propuesta formal: dirigir el espectáculo. Luque dijo que sí de inmediato.

Después de la confirmación, llegó el elenco conformado por Rafaela Vittet, Akemi Toma, Patricio Santa María, Gabriela Gaspar, Jimena Uribe, Diego Pacheco, José Soto y Javier López, egresados del taller de formación actoral de Fernando Luque(TAFFEL). A ellos se le suma Germán Ojeda, egresado de la escuela de Roberto Ángeles, y el danzante de tijeras Roberto Saire.

“La obra es un encuentro apoteósico donde su belleza reside en la intimidad y en la sencillez que a veces tiene un encuentro como este”, enfatiza el director. La puesta en escena también cuenta con momentos inspirados en las verdades que el mismo Luque fue aprendiendo en su vida y que desembocaron en este evento, cuyo último ensayo fue el martes, momento en que Luque descubrió que, aunque ultimó cada detalle en escena, se olvidó de ponerle nombre a la obra.

La programación comenzará a las 2 p. m. con presentaciones de coros parroquiales, bandas católicas y agrupaciones de danza folclórica. También participarán los cantantes Ítala y Juanjo, además de Donnie Yaipén. / Fernando Sangama

Los tiempos de Dios

La conversión comenzó con una confesión, hace poco más de un año. Las semillas de su hoy devoción venían del colegio jesuita La Inmaculada, de sus retiros y de las charlas de algunos sacerdotes. Pero a los 16 o 17 años, la rebeldía le hizo sentir que esa doctrina coartaba su libertad. Entró al teatro, saltó pronto a la televisión y fue construyendo su carrera, mientras emprendía una búsqueda personal.

“La fama, en cierta parte, me hizo llenarme un poco de soberbia, de narcisismo, de vanidad —nos cuenta Luque—. Busqué la verdad desde una suerte de ateísmo. Después también la busqué en el budismo, en los Hare Krishna y en el Vedanta. Seguí mucho a un señor que se llama Nisargadatta Maharaj. Nunca encontré la verdad”.

A sus 32 años, la verdad de Luque parece estar más clara, y llegar a ella fue un proceso casi natural. Desde hace tiempo sus obras rondan lo gótico y las preguntas divinas y existenciales, como la investigación previa a su obra “Hamlet, el príncipe de la locura”. Donde Camus y Sartre le sugerían construir su propio sentido, hoy escucha la respuesta de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, repite el actor, quien dice hallar hoy coherencia en varias áreas de su vida.

El camino, inevitablemente, continuará después de la presentación de hoy en el Estadio Nacional. El 19 de noviembre, en La Vaca Multicolor, Luque estrenará “Retorno: historia de una conversión”, una obra testimonial sobre su regreso al catolicismo que comparte con Andrés de la Sur, músico que también participa en la puesta en escena para el Papa.

“La búsqueda de la verdad, y hasta cierto punto la búsqueda religiosa y espiritual, a mí me parece trascendental y creo que es el lugar donde muchas heridas se sanan de manera automática. Creo que es un poco lo que hemos querido poner en la obra”, concluye un Fernando Luque convencido de haber encontrado el camino correcto.