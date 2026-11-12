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El Estadio Nacional recibirá a entre 52.000 y 55.000 asistentes para la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV. Las 52.000 entradas gratuitas habilitadas se agotaron en apenas una hora y media. (Fotos: Fernando Sangama @photo.gec)
El Estadio Nacional recibirá a entre 52.000 y 55.000 asistentes para la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV. Las 52.000 entradas gratuitas habilitadas se agotaron en apenas una hora y media. (Fotos: Fernando Sangama @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Ángel Navarro Quevedo

Debo reconocer que me he equivocado profundamente”, admite Fernando Luque, quien, tras 15 años buscando respuestas a su propia existencia y a la vida, hoy las encuentra en el catolicismo. No habla de un error menor, sino de media vida lejos de la fe. Y ese regreso lo ha llevado a un escenario monumental: Luque es el director del espectáculo teatral que se presentará en el Estadio Nacional durante el Encuentro de Jóvenes con el papa León XIV.

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