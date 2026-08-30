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Resumen

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Era un niño común, incluso gordito. No tenía nada extraordinario. Lo único que tenía era un sueño: quería hacer algo realmente grande. Y eso fue lo que me convirtió en un hombre fuerte”.

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