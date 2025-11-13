“La noche del amigo secreto” llega este diciembre al Teatro Ricardo Roca Rey de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) con una historia que revela lo que se oculta detrás de una celebración aparentemente inocente. La obra se presentará los días 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre, con funciones los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 7 p. m. Las entradas están disponibles vía WhatsApp y en la boletería del teatro.

Escrita por Eduardo Ríos y dirigida por Manuel Rojas, la puesta en escena retrata el reencuentro de un grupo de amigos que decide alterar las reglas de su tradicional juego navideño. Lo que empieza como una reunión alegre pronto se transforma en un espacio donde emergen tensiones, verdades incómodas y confesiones inesperadas.

A lo largo de la obra, el público presencia cómo una dinámica festiva se convierte en un territorio emocionalmente frágil. Las risas incómodas, los silencios prolongados y las revelaciones personales marcan el deterioro de vínculos que parecían sólidos, mostrando el lado menos luminoso de las celebraciones de fin de año.

El elenco está integrado por Javier Seminario, Roy Zevallos, Jean Carlos López, Fabián García, Sabrina Paredes, Alison Chuspe, Andrea Vizcarra y Lady Orbegoso. El montaje incluye música original de Sebastián Hermoza, dirección de arte de Lady Orbegoso y la asistencia en dirección de Sabrina Paredes y Alison Chuspe. La propuesta tiene una duración aproximada de 90 minutos.

“La noche del amigo secreto” invita a reflexionar sobre afectos desgastados por la rutina y relaciones que se agrietan bajo el peso de lo no dicho. La obra plantea una mirada crítica sobre la fragilidad humana y el valor de enfrentar verdades que, aunque incómodas, permiten sanar.

Para el director Manuel Rojas, llevar esta historia al escenario implicó explorar emociones profundas. “Me interesa ese instante en el que el sonido de la alegría se quiebra y deja ver lo que callamos”, comenta. El montaje busca que el público se reconozca en esa tensión. Las funciones van del 5 al 13 de diciembre en el Teatro Ricardo Roca Rey.