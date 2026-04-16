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El montaje de “Las cosas que sé que son verdad”, del dramaturgo Andrew Bovell, forma parte de un circuito internacional de producciones que han llevado la obra desde Australia hasta escenarios de Europa y América Latina.
El montaje de “Las cosas que sé que son verdad”, del dramaturgo Andrew Bovell, forma parte de un circuito internacional de producciones que han llevado la obra desde Australia hasta escenarios de Europa y América Latina.
/ Marcelo Morales
Por Ángel Navarro Quevedo

Las cosas que sé que son verdad”, del dramaturgo australiano Andrew Bovell, se sostiene en una premisa simple: una familia de clase media enfrentada al paso del tiempo y a las decisiones de sus cuatro hijos adultos. No hay giros espectaculares ni grandes hechos externos; el conflicto aparece en lo cotidiano, en cómo esas decisiones —laborales, afectivas, identitarias— desarman una idea de estabilidad que parecía sólida. La obra se presenta en el Teatro La Plaza y recorre un año completo, estructurado por estaciones que funcionan como marco temporal y dramático.

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