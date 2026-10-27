Laura Huarcayo y Carlos Vílchez actuarán juntos por primera vez en el teatro con la comedia “Cero Migajeros”, show donde hablarán sobre las parejas, los amores difíciles y lo que pasa cuando alguien acepta menos de lo que merece, informó un comunicado de prensa.

Las funciones serán por cuatro miércoles seguidos: el 18 y 25 de noviembre, y el 2 y 9 de diciembre de 2026 en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 135. El espectáculo comenzará a las 8:00 p. m.

Laura Huarcayo y Carlos Vílchez

Durante la obra, la dupla televisiva conversará entre risas sobre situaciones muy conocidas por todos, como esperar un mensaje que no llega, perdonar a quien no lo merece o volver con la expareja.

Las entradas para el evento están disponibles en Joinnus, con precios entre los S/ 50 y los S/ 105. Cabe precisar que, según las indicaciones de la plataforma, el evento contempla un consumo mínimo de S/ 40 por persona en el local y las mesas son compartidas.

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