El show ofrecerá cuatro únicas fechas en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco | Foto: Difusión
El show ofrecerá cuatro únicas fechas en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Laura Huarcayo y Carlos Vílchez actuarán juntos por primera vez en el teatro con la comedia “Cero Migajeros”, show donde hablarán sobre las parejas, los amores difíciles y lo que pasa cuando alguien acepta menos de lo que merece, informó un comunicado de prensa.

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