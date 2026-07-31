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Resumen

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Leoncio Bueno dedicó más de ocho décadas a la poesía, el periodismo y la defensa de los trabajadores, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la poesía social peruana.
Leoncio Bueno dedicó más de ocho décadas a la poesía, el periodismo y la defensa de los trabajadores, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la poesía social peruana.
Por Ángel Navarro Quevedo

Frente a un Leoncio Bueno con bigote postizo, Claudia Cardinale le suplica que libere a Klaus Kinski. Su personaje, un carcelero de uniforme, escucha la petición y, embelesado, decide abrir la celda. La secuencia, que no llegó al corte final, pertenece a “Fitzcarraldo”, la película de Werner Herzog filmada en la Amazonía peruana, donde el poeta peruano tuvo una breve aparición en una producción internacional. Era uno más de los episodios inesperados de una vida difícil de resumir: la de un agricultor, obrero textil, dirigente sindical, mecánico, periodista, actor y poeta que hoy concluye con su fallecimiento a los 106 años.

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ObituarioReporta el fallecimiento de un individuo, repasando su vida y sus logros, las controversias en las que hubiera estado envuelto y el recuerdo de las personas que lo conocieron.