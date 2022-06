En un mundo invadido por el humor encapsulado en videos de 30 segundos, la comedia inteligente de Les Luthiers aún sobrevive. El grupo argentino de músicos-cómicos, o al revés, que cuenta con 54 años de trayectoria, retorna al Perú tras cinco años de ausencia y esta vez presentará por primera vez en el país su show “Viejos Hazmerreíres”. El encuentro será este 3 de junio en el Plaza Arena del Jockey Plaza del Perú.

El espectáculo es un divertido recopilatorio que reunirá algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’, surgirán flamantes versiones de “Las majas del bergantín”, “Quién mató a Tom McCoffee”, “Loas al cuarto de baño”, entre otras. Carlos Lopez Puccio, Jorge Maronna y Roberto Antier participaron en una conferencia de prensa donde nos contaron sobre su trayectoria artística, sus emociones tras retornar a los escenarios después de la pandemia y el secreto que los mantiene unidos.

Ante la consulta de cómo se sienten de volver al país, la respuesta fue positiva. “Muy felices, esta ciudad (Lima) nos encanta, porque el público es efusivo y cariñoso”, comentó Maronna. Esta vez el sexteto aparecerá en un escenario abierto, por lo que Antier señaló lo emocionado que estaba de poder realizar el espectáculo bajo las estrellas: “Perú asiste a una fiesta cuando viene a ver el teatro de humor, así que estoy muy ansioso”. Este es el retorno del grupo después de la pandemia del Covid-19, que afectó a todo el mundo.

“Tuvimos (la pandemia) como tantísima gente en el mundo. No había ningún elemento en el que podíamos prever el futuro”, dijo López. En el caso de la agrupación, el miedo se intensificaba debido a que no eran los únicos por quienes debían preocuparse. Les Luthiers es una pequeña empresa compuesta por los seis músicos y cerca de 20 personas entre técnicos y administrativos que conforman el personal fijo, por lo que no facturar nada los condenaba a la quiebra. Él añadió: “Luchamos mucho para lograr la supervivencia después de este periodo tan oscuro, nos hacía falta el dinero y también ir nuevamente al escenario, hacer feliz a la gente, compartir la alegría y recibir además el agradecimiento”.

Una nueva etapa

A pesar de la avanzada edad de cada uno y sus limitaciones tecnológicas, decidieron realizar reuniones virtuales semanales con sus seguidores. “Sobrevivimos gracias a eso, era nuestra manera de reconectarnos a la distancia y poder conversar. Gran parte de nuestros temas eran sobre la vacuna, qué pasaba en el mundo y con el espectáculo”, dijo Maronna.

La otra alternativa era grabar sus sketches y colgarlos en las plataformas de streaming, pero según Antier, esto demolería la esencia de la comedia que realizan: “Lo fundamental de Les Luthiers es la energía teatral que brindan miles de personas riéndose de lo mismo, en el mismo momento. Lo que algunas personas ven de nosotros por TikTok y WhatsApp es un fragmento, no crean que nos conocen por eso . Eso es solo una pastillita”.

Parte del humor musical de Les Luthiers está basado en la utilización de instrumentos raros. / Guillermo Mendo

¿Cómo se sienten ahora que han podido retornar a los escenarios? Maronna explica que volver al trabajo lo ha devuelto a la vida, ya que califica el encierro de estos años como un momento cruel. Felizmente para él, ese sentimiento ha terminado y ahora vive diariamente como en un “festejo permanente”.

“El mismo trabajo nos lleva a estar vitales. El entusiasmo, alegría y felicidad del público es absolutamente contagiosa y nos renueva al instante”, continúa Maronna, quien califica como un “milagro” el que aún ahora, después de repetir incontables veces un show, sigue encontrando estimulante su trabajo.

López incluso confiesa sentirse más joven: “Tan joven que con Jorge hemos estrenado un espectáculo nuevo que lo vamos a presentar a principios del próximo año en Argentina. Es un show al cual le tenemos bastante confianza y esperanza. El seguir estando en los escenarios nos da cierta leve sensación de inmortalidad”.

Y en estos años donde la cultura de la cancelación está supervisando el humor, ¿Cómo hace Les Luthiers para mantenerse vigente? “Cancelaciones y límites las hubo siempre, nosotros sobrevivimos en el escenario durante una época de feroz dictadura, como la que tuvimos desde el año 1976 en adelante. Nuestra pretensión nunca fue modificar la realidad sino hacer feliz al espectador que viene a divertirse”, responde López. Añade que como agrupación supieron esquivar los límites impuestos del exterior a lo largo de los años y que este no es un tema nuevo. Él también recuerda que incluso después de múltiples intentos por no tocar temas sensibles para la sociedad, fueron galardonados con el premio “Princesa de Asturias” en 2017. Los premiaron por haber realizado un trabajo de valor que servía como “espejo de la realidad”, siendo reconocidos por el pequeño aporte que brindaron al bienestar de la humanidad.

López también confiesa que siempre afinan sus guiones para corregir lo que puede incomodar: “Revisamos todo el tiempo lo que puede molestar. Es verdad que el humor va cambiado y tratamos de estar atentos a las alertas. Si algo puede raspar, se puede prescindir de ello para seguir haciendo buen humor”. Para él, la comedia de Les Luthiers no radica en qué tan graciosa sea la broma, sino en que es un humor inteligente que trata de no hacer previsible el remate del chiste, por lo que editar algunas partes no altera el producto final.

Consultados por la posibilidad de improvisar, los músicos lo descartaron por completo. “Los espectáculos están minuciosamente planeados y así se repiten día a día, salvo este pulimiento del cual ya hablamos”, menciona Maronna. A su vez, Antier cree que existe una “sobrevaloración de la improvisación”, debido a que piensa que esta solo podría ser una buena técnica si se modifica por algo que esté sucediendo en el momento de la presentación. “Pero si se repite la broma al día siguiente, quedaría a quedaría descolocado. Por eso los agregados muchas veces quedan raros, casi como un bache. Los cambios que Les Luthiers realiza, a menudo son mínimos, y solo aquel que conozca bien sus shows se daría cuenta”.

“Nuestro trabajo es hermoso, es un trabajo creativo que hacemos con mucho cariño y que siempre recibe el agradecimiento del público, ellos disfrutan y nos aman por lo que hacemos. Es una serie de placeres en todo momento, ¿cómo dejarlo?”, se cuestiona Maronna. Aunque para López, la amistad ha sido uno de los factores más importantes, además del constante ensayo y error que los ha ayudado a conseguir la clave para producir la risa.