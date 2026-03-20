Resumen

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Impulsada por la directora y gestora Jennifer Aguirre Woytkowski, esta iniciativa nace del proyecto Las Creadoras. (Foto: Difusión)
Impulsada por la directora y gestora Jennifer Aguirre Woytkowski, esta iniciativa nace del proyecto Las Creadoras. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Noche de Creadoras” cierra su programación de aniversario el próximo 25 de marzo con una programación especial que reafirma su lugar como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad: una plataforma que visibiliza el talento de artistas emergentes desde la diversidad de lenguajes escénicos. Casa Bulbo se convierte en un punto de encuentro para experiencias multidisciplinarias y en constante movimiento.

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