“Noche de Creadoras” cierra su programación de aniversario el próximo 25 de marzo con una programación especial que reafirma su lugar como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad: una plataforma que visibiliza el talento de artistas emergentes desde la diversidad de lenguajes escénicos. Casa Bulbo se convierte en un punto de encuentro para experiencias multidisciplinarias y en constante movimiento.

Impulsada por la directora y gestora Jennifer Aguirre Woytkowski, esta iniciativa nace del proyecto Las Creadoras, que desde 2022 fortalece la circulación y profesionalización del talento femenino en las artes escénicas del país.

El público podrá participar de un recorrido por puestas en escena en formato de microcontenido, con piezas breves que abordan distintos temas y propuestas creativas dirigidas a un público que busca una alternativa cultural contemporánea y con identidad.

Encuentros de arte

La programación de este miércoles 25 incluye las siguientes propuestas:

“Loco por Sharon”, obra en la que una estudiante de actuación es seleccionada para el casting de una película, sin imaginar que el director está obsesionado con Sharon Stone. Un thriller psicológico sobre la manipulación y el abuso de poder. Escrito y dirigido por Herbert Corimanya con Lia Camilo y Claudio Calmet

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“La pared”, una comedia existencial en la que dos amigas se encuentran en una galería de arte discutiendo sobre el origen de una imagen. Rápidamente, ambas se dan cuenta que esa discusión tendrá consecuencias mucho más grandes en sus vidas de lo que jamás pudieron imaginar. Escrita y dirigida por Daniel Riglos con Anai Padilla y Lia Camilo.

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“Escuchamos, pero no juzgamos” explora la amistad puesta al límite. Cuatro amigos con personalidades muy distintas se reúnen después de una marcha para relajarse y despejar la tensión del día. Lo que inicia como un juego cotidiano, atravesado por bromas y complicidades, se transforma en un espacio de confesiones inesperadas que revelan culpas, heridas y la verdadera intención de uno de los amigos. Escrita y dirigida por Alberick García, con Ruth Barba, Catalina Santillán, Ray Apaza y Ruth Ramírez.

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