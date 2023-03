La legión de seguidores y seguidoras de “Yo soy Betty, la fea” tiene claro que el anuncio de la llegada al Perú de Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera significa tener cerca a Patricia Fernández, Marcela Valencia y, por supuesto, a Freddy. ¿El motivo de esta reunión? La puesta en escena de “El diván rojo”, obra de teatro protagonizada por Cepeda y Herrera, producida por Ramírez bajo la dirección de Víctor Quezada, y con el guion de Fernando Gaitán, el mismo autor de la exitosa telenovela colombiana y “Café con aroma de mujer”.

En conversación con El Comercio, Lorna Cepeda contó que “El diván rojo” ha tenido mucho éxito en Colombia y que llega al Perú en una nueva versión. “La obra, originalmente, mostraba a un hombre que iba a ver a una psicóloga porque tenía problemas para tener una relación estable. La versión que llevaremos es sobre una mujer que acude a terapia con un psicólogo y expone sus problemas para sostener una relación monógama”, dijo.

La pieza teatral aborda una divertida terapia sexual en el consultorio de Luis Mario, un reconocido psicólogo interpretado por Herrera, y su atractiva paciente, Carla Santamaría, encarnada por Cepeda. La consulta se da, por supuesto, en un diván rojo que los lleva a un sinnúmero de situaciones llenas de humor y drama.

“Después de ‘Yo soy Betty la fea’ Natalia y yo hemos hecho varios proyectos juntas. Incluso hicimos una versión teatral de la telenovela. Y con Julio César también trabajamos otras cosas. No es la primera vez que nos reunimos y seguro no será la última. Lo bonito es que nuestra relación traspasó la pantalla. Siempre he pensado que, como uno pasa tanto tiempo en el trabajo, lo mejor es elegir bien a tus compañeros y, en ese sentido, yo tengo unos compañeros maravillosos”, añadió.

Una obra actual

Lorna Cepeda, nacida en Cartagena de Indias en 1970, considera que vivimos tiempos en los que tiene mucha cabida hablar de monogamia, poligamia y poliamor. “Yo particularmente apuesto por la monogamia, no estoy hecha para otra cosa, pero respeto mucho la decisión de cada quien. Eso es lo importante: la posibilidad de que las personas, sobre todo las mujeres, puedan decidir sin ser juzgadas. Estamos en una época especial en la que por fin se están diciendo en voz alta cosas que antes solo se susurraban en los pasillos”, señala la actriz, hermana de la también famosa Angie Cepeda.

Sobre esto último, la recordada Patricia Fernández subrayó que la telenovela que la hizo famosa es un producto de su tiempo y tiene que ser visto como tal. “Betty presenta algunas situaciones que hoy no son vistas con los mismos ojos, y eso es normal, los tiempos cambian”, puntualiza.

Serán dos las funciones de “El diván rojo”: el viernes 14 de abril en el teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de Trujillo y el sábado 15 de abril en el teatro Canout de Lima. “Me alegra muchísimo volver a Lima y tener la posibilidad de visitar Trujillo, ciudad que no conozco, pues sé que el público peruano nos lleva en su corazón”, añadió Cepeda. Las entradas están a la venta en el portal Entradaya.com.