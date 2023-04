Después de 16 años de trabajar juntos, Lucho Cáceres y Christian Ysla se unen en el show de humor “Me Tienes Harto”, donde se “dirán sus vidas”. Este espectáculo, que es una creación de ambos, estará en cartelera del 14 de abril al 6 de mayo, los viernes y sábados, en el Teatro Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.com.

“Pienso que a veces en la actuación se pierde lo lúdico, se pierde todo, y si algo me entusiasma de trabajar con el flaco Christian es la manera en que jugamos en escena, cómo creamos y cómo nos divertimos cada vez que estamos juntos. Esperamos en este show poder transmitir esa experiencia”, precisa Lucho.

En “Me Tienes Harto”, Lucho Cáceres y Christian Ysla intentarán compartir sus anécdotas en cada uno de sus trabajos televisivos, pero sus egos harán que le cuenten al público algo distinto. Es la prueba como dos personas muy distintas en lo personal y laboral, pueden trabajar juntas y no morir en el intento.

“Luchito es mi partner televisivo, me encantaba llegar al set de televisión, leer los guiones y darles la vuelta. Siempre teníamos el chip de qué podemos hacer para mejorar la escena. Nunca me he divertido tanto en televisión como con Luchito y espero que ahora eso se repita en el teatro, que nuestra diversión se contagie al público”, resalta Christian.

Lucho Cáceres y Christian Ysla se conocieron hace 24 años en los sets de la telenovela Amor Serrano, pero fue en Yuru La Princesa Amazónica donde interpretaron al “Tunche” y al “Culebra”, los torpes antagonistas de la serie, que formaron una dupla humorística.

Luego, en el 2008 viajaron a Miami y tuvieron un programa semanal en Telemundo llamado Fotogénicas, donde se combinaban escenas humorísticas con un magazine.

En el 2017 en Plus TV, tuvieron un programa llamado Locos en el Tiempo, donde interpretaban a dos torpes viajeros en el tiempo, que tratan de solucionar problemas históricos que ellos mismos habían creado.

¿De qué trata “Me tienes harto”?

Chiristian Ysla y Lucho Cáceres hicieron click hace 16 años. Por ese motivo, decidieron hacer un espectáculo que refleje su peculiar relación. Chiristian y Lucho se desnudan en el escenario, no literalmente, tranquilos, pero sí para contarnos éxitos y fracasos, peleas y amores, vividos por esta singular pareja en todo este tiempo.

“Me Tienes Harto” es un show de humor en vivo que nos muestra cómo dos personas opuestas en casi todo, son capaces de crear algo juntos y no morir en el intento.