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Resumen

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Durante su etapa como clown hospitalaria de Doctores Bolaroja, Luciana Arispe visitó el Instituto Nacional de Salud del Niño y el Hospital Arzobispo Loayza, donde acompañaba a pacientes mediante intervenciones de clown. (Foto: EL COMERCIO/CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA)
Durante su etapa como clown hospitalaria de Doctores Bolaroja, Luciana Arispe visitó el Instituto Nacional de Salud del Niño y el Hospital Arzobispo Loayza, donde acompañaba a pacientes mediante intervenciones de clown. (Foto: EL COMERCIO/CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA)
Por Leslie A. Galván

De vez en cuando, Luciana Arispe se encuentra con su mentora, Wendy Ramos, para crear vestuarios de colores. Recorre hospitales públicos con una nariz roja para acompañar a pacientes con diagnósticos graves. Bueno, este es el lado menos conocido de la actriz. En los últimos meses, agarró popularidad en televisión con “Me caigo de risa”, el programa de juegos, retos e improvisación emitido por Latina. En tanto, en agosto, prepara la gira por provincias de “La tribu”, obra de Bruno Ascenzo e Ítalo Cordano que llegó al cine. Cuando la película se estrene, Luciana cumplirá su sueño de estar en la pantalla grande.

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