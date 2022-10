¡Animales al acecho! La famosa pandilla liderada por el león Alex, la cebra Marty, la hipopótamo Gloria y la jirafa Melman escapan de los zoológicos estadounidenses para presentar en Lima el musical “Madagascar”, basado en la exitosa película animada de DreamWorks. Producida por Santi Lesmes, el espectáculo se estrenará este 7 octubre en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“Esta es una producción muy bien cuidada. Hemos pedido las licencias internacionales correspondientes para asegurar una producción profesional y de calidad para todo el público. Este es nuestro primer musical tras casi tres años de pandemia, así que le tenemos mucho cariño”, comenta con emoción el director de la producción, Henry Gurmendi en conversación con El Comercio.

La historia "Madagascar" Después de que Marty, la cebra, decida perseguir su sueño de conocer la vida fuera del zoológico, sus amigos lucharán por evitar su fuga, pero todos terminarán en un inesperado viaje junto a un ocurrente grupo de pingüinos que los llevarán al alocado mundo del rey Julien en Madagascar. Este espectáculo es apto para todo público.





— En el país del Barney Achorado o la Chilindrina Huachana, ¿qué diferencia hace tramitar las licencias pertinentes para producir espectáculos como este?

En nuestro caso tramitamos mediante agencias especializadas. El Musical Teather Internacional (MTI) son los que ofrecen las licencias de las marcas más reconocidas como Dreamwork o Disney, y para ellos es importante cuidar cómo va a quedar la producción final de quienes tramitan los permisos. A nosotros nos tuvieron que aprobar la adaptación, los audiovisuales, etc. Lamentablemente, a veces hay muchos espectáculos que se realizan aquí sin permisos y que no tienen la calidad que deberían tener. Nosotros ya hemos trabajado con grandes marcas que saben el nivel de producción que brindamos aquí. Ellos cuidan mucho su producto y eso es importante.

La famosa cuádrupla de pingüinos conformada por Skipper, Kowalski, Rico y Cabo, estará presentes en el musical "Madagascar". Las reproducción de los personajes se realizó con unas marionetas de gran tamaño. / Renzo Salazar

— Sí, especialmente porque los mencionados anteriormente tienen una apariencia un tanto cuestionable. ¿Cómo fue para ti elegir los vestuarios y disfraces finales?

Es curioso porque esta es una producción que se ha versionado de diferentes maneras en diversas partes del mundo como Alemania, Argentina, México, Uruguay y otros países. Nosotros también hicimos una propuesta, e intentamos que los actores no parezcan animales humanizados, sino usar la figura e imagen de los personajes que todos ya tenemos en la cabeza para que así sea más fácil identificarlos. De hecho, para los pingüinos usamos títeres de gran tamaño y por lo que hemos visto en algunas pruebas, se han robado el show.

— ¿Qué es lo que más te motiva de realizar espectáculos dirigido a niños?

Yo comencé en la actuación haciendo “teatro familiar”. Yo le llamo de ese modo porque me gusta que el papá y la mamá que están sentados en las butaca con los niños, disfruten del espectáculo tanto como ellos. No tanto que estén obligados por que no tienen de otra, me parece que es mejor divertirse en familia.

Este disparatado musical familiar ha sido versionado en diferentes partes del mundo cosechando un gran éxito en países como EE.UU., Australia, Reino Unido, México y Argentina. / Renzo Salazar

— ¿Y cómo has percibido el interés del público peruano por los musicales familiares?

En general, el público peruano está yendo más al teatro, aunque aún falta. Esos esfuerzos por sumar al resto de peruanos deben venir de nuestros gobernantes, para que le den la importancia debida a la cultura. Lamentablemente, durante la pandemia vivimos un gran desinterés por el arte. Aunque por ahora, la gente está buscando salir más en familia y en grupos, entonces producir estos espectáculos es brindarles una buena opción para hacerlo. Hasta ahora, la gente que ha podido ver algunas pasadas de “Madagascar”, salen divertidos y se ríen. La película de por sí es divertida y ha llevado ese humor al escenario. Veo que los más chicos ríen muchísimo y seguramente se divertirán en familia si vienen.