Se conocieron en el 2005, grabando una novela que nunca se emitió en Perú, pero que marcó el inicio de algo mucho más duradero que un proyecto televisivo: una gran amistad. Marco Zunino y Ximena Díaz cruzaron caminos en “Nunca te diré adiós”, una producción de Iguana con Univisión, y aunque la historia no llegó a las pantallas peruanas, la suya sí siguió escribiéndose. Años después, el destino los reunió nuevamente, esta vez sobre las tablas, en la obra “Bajo terapia”, dirigida por el argentino Daniel Veronese. “Ambos éramos fans de Daniel”, confiesan, y fue precisamente esa admiración compartida la que los impulsó a querer repetir la experiencia. De ese deseo conjunto por volver a trabajar juntos nació “De mutuo desacuerdo”, una obra que promete no solo tocar fibras profundas, sino también celebrar la complicidad que surge cuando el arte une a dos actores... y a dos amigos.

“Hicimos una bonita amistad, compartimos viajes, y cuando me fui a estudiar a Argentina, Marco me visitaba. Siempre quedó ese deseo de volver a trabajar juntos, hasta que por fin se dio”, cuenta Ximena con una sonrisa.

La complicidad que nació en la televisión y se fortaleció en los viajes, se consolidó sobre el escenario en “Bajo terapia”, una obra coral que les permitió vivir por primera vez la experiencia de actuar juntos en teatro. Pero no fue suficiente. Algo dentro de ellos —y junto a Daniel Veronese— seguía latiendo.

“Cada vez que íbamos a Argentina a ver teatro, pues íbamos a comer con Daniel, conversábamos, y bueno, siempre estaba ahí la idea de hacer algo más. Por fin se dio este año. Pudimos unir nuestros tiempos. Y también se unió Preludio”, destaca Zunino.

Así nació “De mutuo desacuerdo”, una comedia inteligente, ágil y profundamente humana, que los reúne por fin como dupla protagónica, bajo la dirección de uno de los referentes más respetados del teatro argentino. La obra, que explora con humor y profundidad los roces de una pareja divorciada y obligada a encontrarse por el bien de su hijo, es también un espejo de las relaciones modernas y los lazos que quedan cuando el amor se transforma.

Marco Zunino interpreta a Ignacio y Ximena Díaz a Sandra. Apesar de su separación, deben seguir viéndose por su hijo adolescente. Un hijo que, sin decir demasiado, lo dice todo con su actitud, su lenguaje y su comportamiento: está perdido entre los gritos de sus padres. Las discusiones, las culpas, las heridas sin cerrar y las nuevas relaciones vuelven cada encuentro un campo minado. Pero no hay escapatoria: están obligados a entenderse por el bienestar del menor.

Marco Zunino y Ximena Díaz protagonizan la obra “De mutuo desacuerdo”. (Foto: Joel Alonzo)

“Me encanta el título – De mutuo desacuerdo – porque habla de algo muy cotidiano”, confiesa Ximena. “Ese no ponerse de acuerdo no solo ocurre cuando una pareja se separa, también en la convivencia diaria, en la crianza, en la logística del día a día. Siempre hay algo que resolver y es difícil hacerlo sin chocar”.

El proyecto nació del deseo compartido de trabajar nuevamente con el director argentino Daniel Veronese, con quien ambos coincidieron en "Bajo terapia".

“Daniel fue una inspiración desde siempre, alguien que admirábamos profundamente. Su estilo natural, visceral, sin adornos, nos fascinaba”, dice Marco. “Después de mucho buscar, encontramos esta obra que tiene el equilibrio perfecto: es entretenida, tiene humor, pero también un fondo potente. No es una comedia vacía. Te deja pensando”.

La experiencia de ensayar en Buenos Aires durante tres intensas semanas fue, para ambos, transformadora. Y lo que ocurre en escena también lo es.

“Me identifico completamente con la obra, aunque no soy padre”, cuenta Marco. “Porque se trata de relaciones humanas. De ese impulso por tener siempre la razón, algo que vemos todo el tiempo, en las redes, en las noticias, en nuestras casas. Esta obra te confronta con eso: si siempre quieres ganar, nunca vas a entender al otro”.

Dirigida con maestría por Veronese y sostenida por actuaciones sinceras, “De mutuo desacuerdo” es mucho más que una comedia sobre una expareja. Es un retrato feroz de lo cotidiano, una invitación a dejar de pelear y empezar a escuchar. Porque a veces no se trata de estar de acuerdo, sino de estar presentes. Juntos. Aunque sea en desacuerdo.