Marco Zunino: así es la vida del actor cuando se apagan las cámaras

Abril de 2018. A casi un mes del estreno de "Cabaret", la vida de Marco Zunino se reparte entre los ensayos de la obra, que se reestrena en el Perú nueve años después de su exitoso debut; unas fotos de estudio junto a Gianella Neyra en San Isidro, terminar alguna escena de la telenovela "Torbellino" y comer una ensalada con un buen café para resistir el ajetreado día.

Responsable actual de la dirección de la obra musical que se estrenó por primera vez en Broadway en 1966 y luego fue adaptada al cine en 1972 con un éxito descomunal y con Liza Minnelli encabezando el reparto, Marco Zunino llega al Teatro Municipal tratando de controlar cada detalle: luces, actores, escenografía, mientras se concentra en darle vida nuevamente a Emcee, el maestro de ceremonias del Kit Kat Klub de "Cabaret".

"Willkommen! And bienvenue! Welcome!", se repite una y otra vez... "Caminemos mejor por acá", "Sube la luz por allá", indica Zunino hasta que sienta que va quedando la escena como él la quiere ver.

"Cabaret", que narra la historia de una bailarina llamada Sally Bowles en el Berlín de los años 30 y en medio de una sociedad cargada de crisis y salpicada por el nazismo de aquellas épocas, es para Marco una obra con total vigencia a pesar del paso del tiempo.

"Creo que la obra es muy clara sobre lo que está pasando ahora en el mundo. Es una obra de hace cincuenta años que demuestra que el ser humano sigue haciendo las mismas ca*** de siempre... Aunque busco que la gente la pase bien con la obra, trato de involucrarme desde ella, como puedo, de la vida de mi país. Creo que como ciudadanos debemos involucrarnos en la vida política y hay mil maneras de hacerlo y mi manera es la obra, por eso hago teatro".

Es otro día y una nueva sesión de fotos esperan en agenda. Los tiempos se acortan y no falta nada para estrenar la obra. Con mucha presión y sin descansar casi nada, Marco termina de grabar una entrevista, para luego alistarse para su última escena en la telenovela "Torbellino" y más tarde ensayar la obra luego de resolver algunos problemas presentados de último momento.

Mayo de 2018. Es la semana de estreno y el actor de 42 años parece enloquecer. "Estoy totalmente agotado", dice mientras se guarda el 1 de mayo para, literalmente, hacer nada. Junto a él, su perro Tyson de 7 años, al cual rescató de la calle desde hace buen tiempo, le hace compañía.

A una hora del estreno de "Cabaret", Marco, maquillaje en mano, termina de supervisar el sonido y recibe instrucciones de cómo cuidar la voz en el escenario. Aunque trata de concentrarse, la puerta del camerino se abre una y otra vez. "Primer llamado", suena de fondo. Los actores se van reuniendo del otro lado de hall y problemas de último minuto con alguna peluca se van resolviendo antes de gritar el ansiado "¡Mierda!".

"Las obras de estreno son así. Ahora duermo lo que puedo. Estoy en el teatro desde muy temprano en la mañana. Una vez que cuaje la obra y venga Domenico Polli, (codirector de "Cabaret") le diré: "Nunca más, ahora encárgate tú, ja,ja,ja", bromea el actor. Y es que este, aunque viene disfrutando su etapa como director, asegura que no volvería a actuar y dirigir al mismo tiempo.

Calificado como un hombre con suerte, Marco Zunino no tiene problemas en revelar que sus prioridades actuales difieran mucho de las de hace diez años.

"Hace diez años decía no a dirigir pero las prioridades cambian y eso es maravilloso. Ahora me dicen dirigir y pregunto: ¿Cuál obra? Todo cambia. Igual, cuando me preguntan si quiero casarme y tener hijos, de repente antes te decía que sí pero ahora digo que no y mañana no sé".

"Segundo llamado". Es hora de salir a escena.

"Willkommen! And bienvenue! Welcome!".